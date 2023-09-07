Пряне й ароматне: рецепт яблучного варення з корицею та імбиром

Це варення ідеально підходить для тостів, а також для начинки пирогів і пиріжків.

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Дуже смачне яблучне варення, або скоріше джем, оскільки він виходить однорідним за консистенцією, приготувати дуже просто.

Воно смачне, ніжне й ароматне. Яблучне варення ідеально підходить для начинки пирогів, а також для сніданку, якщо ви любите мазати тости джемом. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Яблучне варення

Інгредієнти:

1,2 кг яблук;

350 г коричневого цукру;

1/2 лимона;

імбир;

кориця.

Яблука помийте, очистіть від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте їх на часточки та покладіть у миску, збризнувши лимонним соком, щоб не темніли.

Покладіть яблука в каструлю і додайте коричневий цукор, свіжонатертий імбир і корицю. Перемішайте, готуйте на невеликому вогні. Приблизно через 30 хвилин, коли яблука розваряться, подрібніть їх занурювальним блендером.

Потім налийте чайну ложку варення на похиле блюдце і перевірте, наскільки воно густе: якщо не тече або тече дуже повільно — варення готове, інакше продовжуйте готувати до отримання потрібної консистенції.

Розкладіть варення по стерилізованих банках. Потім накрийте кришкою, переверніть банки догори дном і почекайте, поки варення повністю охолоне.

Зберігайте баночки з яблучним варенням у темному і прохолодному місці.

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