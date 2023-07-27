Ароматні ласощі на зиму: рецепт варення з персиків із лавандою

Літо — ідеальний час для того, щоб готувати домашні заготовки на зиму.

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Влітку на ринку повно фруктів і ягід, а значить саме час готувати варення і джеми на зиму. Якщо у вас є можливість додати у варення ароматні трави, результат вас здивує.

Варення з персиків можна доповнити квітами лаванди і вийдуть дуже вишукані та оригінальні ласощі, які потішать вас взимку. Рецептом поділилися на сайті Due amiche in cucina.

Персикове варення з ароматом лаванди

Інгредієнти:

1 кг персиків без відходів;

500 г цукру;

1 пакетик пектину;

2 столові ложки свіжих квіток лаванди.

Напередодні насипте цукор у герметичну банку, додайте лаванду і щільно закрийте.

Очистить персики та видаліть кісточки, наріжте плоди кубиками та покладіть у каструлю.

Вийміть квіти лаванди з цукру і додайте пектин, покладіть у каструлю з персиками та добре перемішайте.

Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння, варіть на сильному вогні 3 хвилини, зніміть з вогню і перемішайте, щоб зняти піну.

Розлийте варення по стерилізованих банках, заповніть їх наполовину, додайте кілька свіжих квіток лаванди й до країв заповніть варенням.

Банки герметично закрийте і переверніть догори дном, залишивши так на 5 хвилин.

Знову переверніть банки, дайте їм повністю охолонути, промаркуйте і зберігайте в темному і сухому місці.

Також ви можете приготувати ароматне варення з груш з імбиром.