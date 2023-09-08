Шоколадные оладьи — лучший пятничный завтрак для ленивых
Конечно, вы наверняка умеете выпекать оладья, однако этот рецепт оладий с шоколадом просто великолепен. Их очень легко приготовить к пятничному завтраку, даже если это делать лень.
Шоколадные оладьи вкусны и на завтрак, и в качестве перекуса, тем более сегодня пятница и хочется под конец недели не утруждать себя готовкой прямо с утра. Блинное тесто вообще всем нравится, не говоря уже о тесте с какао, покрытом восхитительным растопленным шоколадом, который обильно стекает по всей поверхности… обязательно попробуйте! Этот рецепт мы подсмотрели у кулинаров с Misya.
Шоколадные оладьи
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 яйцо;
- 125 мл молока;
- 30 мл масла семян;
- 80 г муки;
- 20 г горького какао;
- 30 г сахара;
- 4 гр разрыхлителя;
- растопленный шоколад.
В большой миске взбейте яйцо с молоком и маслом. Затем добавьте муку, какао, сахар, разрыхлитель и перемешайте. Дайте тесту постоять 10 минут.
Налейте в форму немного масла и промокните впитывающей бумагой. Нагрейте и обжарьте тесто с обеих сторон по одному половнику примерно по 1 минуте. Как выложите приготовленные блины друг на друга в сервировочном блюде. Добавьте немного растопленного шоколада и смородины на шоколадные блины и подавайте.
А к этим оладьям прекрасно подойдет яблочное варенье с корицей и имбирем. Это варенье идеально подходит для тостов, а также для начинки пирогов и пирожков.