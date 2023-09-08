Йогуртовый пирог без сливочного масла: вкусно и несложно

Мягкий и ароматный пирог из йогурта и яичного белка — идеальный рецепт мягкого завтрака или вкусного перерыва.

Это пирог без сливочного масла, поэтому он легче, нежнее благодаря наличию яичных белков и остается влажным внутри благодаря йогурту. Шоколадная крошка или другая начинка по вкусу, придает ему особый оттенок, перед которым невозможно устоять! Этот рецепт мы подсмотрели у кулинаров с Misya.

Йогуртовый пирог

Ингредиенты для формы диаметром 24 см.:

180 г яичных белков (около 5 шт.);

180 г сахара;

100 мл масла семян;

340 г муки;

250 г йогурта;

1 пакетик дрожжей;

100 г кусочков шоколада или другой начинки по желанию.

Взбейте яичные белки до устойчивых пиков, добавляя понемногу половину порции сахара. В миску нужно просеять муку, разрыхлитель, оставшийся сахар и перемешать. Теперь добавьте растительное масло и йогурт.

Перемешивайте смесь до тех пор, пока она не станет достаточно плотной. Добавьте взбитые перед этим белки и аккуратно перемешайте снизу вверх.

Теперь добавьте шоколадную стружку и продолжайте аккуратно перемешивать. Вылейте тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму и выпекайте при температуре 180°C около 40 минут. Чтобы быть уверенным в готовности, проведите тест зубочисткой.

А перед тем, как приготовить этот десерт стоит попробовать этот рецепт: салат с курицей и овощами гриль.