Пирог с грушей и лимоном: лучший вариант десерта на выходные

Пикантный пирог с вкусом груши и кислинкой лимона наверняка поднимет вам настроение и порадует семью.

Сливовый пирог с грушей и лимоном — простой в приготовлении десерт на завтрак, ароматный и очень вкусный. Это простой десерт, насыщенный кусочками груши, к которому вы также можете добавить засахаренные кубики имбиря, если хотите, чтобы придать немного пикантности. Кондитеры сайта Misya считают, что этот пирог идеален для угощения на выходные.

Пирог с грушей и лимоном

Ингредиенты на форму 33х13 см.:

4 яйца;

200 г сахара;

350 г муки;

100 мл растительное масло;

100 мл воды;

1 лимон;

2 груши;

1 пакетик разрыхлителя.

Как приготовить пирог с грушами и лимоном? Взбейте яйца с сахаром и тертой цедрой лимона до получения набухшей и пенистой смеси.

Добавьте масло, лимонный сок и воду. Затем добавьте муку и разрыхлитель и замесите однородное тесто. Очистите груши и нарежьте их кубиками. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.

Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для хлеба. Затем выпекайте в разогретой до 180° градусов духовке около 35 минут.

Перед подачей дайте пирогу остыть.

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