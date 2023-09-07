Нежный и сливочный: рецепт паштета из мяса индейки
Паштет по этому рецепту получается невероятно вкусным.
Приготовить вкусный паштет не так просто, как кажется, особенно, когда в основе не очень сочное мясо. Но если подобрать правильные ингредиенты и приправы, то результат вас поразит.
Из индейки паштет получается особенно вкусным и изысканным на вкус. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая.
Паштет из индейки
Ингредиенты:
- индейка (бедро, голень или крыло) — 500 г чистого мяса;
- луковица;
- морковка;
- соль, перец;
Для самого паштета:
- 500 г мяса без костей;
- большая луковица;
- щепотка мускатного ореха;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры;
- 50 мл теплых сливок, в идеале жирных;
- 50 мл ароматного крепкого алкоголя (ром, коньяк, бренди);
- бульон, в котором варилось мясо — 1-2 черпаки;
- соль, перец.
Мясо индейки сварите, как на бульон. Положите мясо в холодную воду, доведите до кипения, слейте первую воду, залейте чистой холодной, положите в кастрюлю целую очищенную луковицу, целую морковку, посолите и добавьте перца. Варите пока мясо не станет мягким и не будет отставать от костей. Время варки зависит от качества мяса. На это уйдет где-то полтора часа.
Пока мясо варится, измельчите лук, припустите на небольшом количестве масла до прозрачности. Жарить до румяности не надо. Влейте алкоголь и тушите до полного выпаривания жидкости.
Крепкий ароматный алкоголь всегда можно добавлять к паштетам, он придает блюду пикантности.
В блендер сложите: мясо, масло, сливки, специи, притушенный лук. Перебейте до однородности, регулируя консистенцию бульоном. Паштет должен получиться нежный, но не жидкий, поэтому с бульоном осторожнее.
Переложите паштет в подходящую мисочку и поставьте в холодильник на ночь. С утра употребляйте с тостами.
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