Ніжний та вершковий: рецепт паштету з мʼяса індички

Паштет за цим рецептом виходить неймовірно смачним.

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Приготувати смачний паштет не так просто, як здається, особливо, коли в основі не дуже соковите м'ясо. Але якщо підібрати правильні інгредієнти та приправи, то результат вас вразить.

З індички паштет виходить особливо смачним та вишуканим на смак. Рецептом поділилась українська кулінарна блогерка Світлана Левицька.

Паштет з індички

Інгредієнти:

індичка (стегно, гомілка або крило) — 500 г чистого м'яса;

цибулина;

морквина;

сіль, перець;

Для самого паштету:

500 г мʼяса без кісток;

велика цибулина;

дрібка мускатного горіха;

100 г вершкового масла кімнатної температури;

50 мл теплих вершків, в ідеалі жирних;

50 мл ароматного міцного алкоголю (ром, коньяк, бренді);

бульйон у якому варилось мʼясо — 1-2 черпаки;

сіль, перець.

М'ясо індички зваріть, як на бульйон. Покладіть м'ясо у холодну воду, доведіть до кипіння, злийте першу воду, залийте чистою холодною, покладіть у каструлю цілу очищену цибулину, цілу морквину, посоліть та додайте перцю. Варіть поки м'ясо не стане м'яким та не буде відставати від кісток. Час варки залежить від якості м'яса. На це піде десь півтори години.

Поки м'ясо вариться, подрібніть цибулю, припустіть на невеликій кількості масла до прозорості. Смажити до рум'яності не треба. Влийте алкоголь і тушкуйте до повного випарювання рідини.

Міцний ароматний алкоголь завжди можна додавати до паштетів, він надає страві пікантності.

У блендер складіть: мʼясо, масло, вершки, спеції, протушковану цибулю. Перебийте до однорідності, регулюючи консистенцію бульйоном. Паштет має вийти ніжний, але не рідкий, тому з бульйоном обережніше.

Перекладіть паштет у підходящу мисочку та поставте у холодильник на ніч. З ранку споживайте с тостами.

Також можете приготувати смачний рибний паштет у апельсиновому желе.