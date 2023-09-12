Ничем не хуже оливок: как приготовить вкуснейший маринованный виноград на зиму

Такой виноград обойдется дешевле покупных оливок, а по вкусу ничем им не уступает.

Любо праздничный стол сложно себе представить без оливок, которые чаще всего используют в качестве закуски после мартини, вина или чего и покрепче. Однако не менее вкусную закуску, которая станет альтернативой дорогим оливкам, можно приготовить и самостоятельно. Речь идет о маринованном винограде. Поскольку сейчас – разгар сезона, когда виноград массово созревает в садах и более доступен по цене, рекомендуем воспользоваться рецептом на сайте Shuba и запастись на зиму такой заготовкой. Ее можно использовать для бутербродов, салатов и, как говорилось выше, просто как самостоятельную закуску.

Для закатки можно брать любой виноград, но лучше все же отдать предпочтение ягодам без косточек и не винных сортов.

Маринованный виноград

Ингредиенты:

виноград – 200 гр;

сахар – 2 ч. л;

вода – 1 стакан;

уксус – 20 мл;

соль – 1/2 ч. л;

корица молотая – 1/2 ч. л;

перец душистый, горошек – 5 шт;

лавровый лист – 1 шт;

гвоздика – 4 шт.

Способ приготовления:

Для начала необходимо подготовить банки. Их нужно помыть и простерилизовать, а металлические крышки прокипятить в течение 10 минут. Для закатки лучше брать баночки объемом 0,5 литра.

Виноград промыть, отделить от веточек и перебрать, после чего ягоды высыпать в подготовленные банки.

Далее нужно приготовить маринад. В кастрюлю высыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Все это нужно залить водой, поставить на огонь и довести до кипения, периодически помешивая. Когда маринад закипит, влить уксус и кипятить еще от двух до пяти минут.

Кипящим маринадом необходимо залить виноград в банках и накрыть металлическими крышками.

Затем банки с виноградом и маринадом поставить кастрюлю, наполненную водой, на дно положить небольшое полотенце. Вода должна доходить до плеч банок.

Стерилизовать банки необходимо 10 минут после того, как вода закипит, после чего виноград следует сразу закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания. Хранить такой виноград лучше в темном прохладном месте.

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