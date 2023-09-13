Выпечка, популярная во всем мире: рецепт бисквита на горячем молоке

Во всем мире он известен как бисквит на горячем молоке, и он отличается исключительной пышностью и мягкостью.

Бисквит на горячем молоке – именно та выпечка, от которой невозможно оторваться. Он мягкий, очень вкусный и его можно использовать, как основу для тортов с кремом, или можно разнообразить основной рецепт, добавив порошок какао, или корицу для аромата. Рецептом поделились на кулинарном сайте GialloZafferano.

Все ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 20 см.

Бисквит на горячем молоке

Ингредиенты:

молоко 200 г;

Яйца (около 4 средних комнатной температуры) 210 г;

мука 200 г;

сахар 180 г;

сливочное масло 60 г;

разрыхлитель 6 г;

цедра одного лимона;

соль 1 щепотка.

Для приготовления молочного бисквита разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и взбейте смесь миксером, пока он работает, постепенно добавляйте сахар.

Когда примерно через 10 минут смесь станет легкой и воздушной, выключите миксер.

Поместите сито над миской и просейте все сухие ингредиенты в миску, добавляя их постепенно, перемешивая лопаткой снизу вверх.

На этом этапе возьмите пару ложек теста и отложите их в другую емкость.

Нагрейте молоко в кастрюле на среднем огне, затем добавьте сливочное масло. Дайте ему полностью раствориться и доведите смесь до кипения. Как только это случится, выключите огонь и перелейте смесь в емкость с заранее взятыми ложками теста. Хорошо перемешайте все венчиком, чтобы получилось что-то вроде жидкого теста.

Теперь перелейте жидкое тесто в большую емкость вместе с остальным тестом. Аккуратно перемешайте все лопаткой и, наконец, натрите цедру лимона. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для торта диаметром 20 см и заполните ее полученной смесью.

Готовьте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 35 минут на самой нижней полке. По истечении первых 25 минут переставьте кастрюлю на центральную полку и продолжайте готовить оставшиеся 10 минут. Как только бисквит будет готов (проверьте зубочисткой, чтобы он тоже приготовился внутри, в противном случае продолжайте приготовление), достаньте его из духовки и дайте остыть.

Затем выньте его из формы для торта и поместите на решетку, чтобы он полностью остыл. Ваш бисквит готов.

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