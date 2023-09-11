Вкуснейший десерт к чаю: рецепт пышного яблочного пирога

Наступает сезон яблок и пора готовить вкусные пироги, аромат которых сразу возвращает в детство.

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Яблочный пирог — десерт, который вызывает воспоминания детства и распространяет по дому вкуснейшие ароматы. Это нестареющая классика домашней выпечки.

Мягкость яблок, тонкий аромат лимона и сбалансированная сладость теста сливаются воедино, образуя мягкий и вкусный десерт. Рецептом поделились на кулинарном сайте Ho voglia di dolce.

Яблочный пирог идеально подходит для завтрака, перекуса или сладкого завершения трапезы. Это простой в приготовлении десерт, способный покорить всех, от мала до велика. Его удобно готовить, потому что все ингредиенты отмеряются стаканом емкостью 125 мл. Используйте форму диаметром 24 см.

Яблочный пирог

Ингредиенты

2 с половиной стакана муки до краев;

1 стакан сахарного песка;

4 средних яйца;

1 стакан молока;

1 стакан подсолнечного масла;

16 г разрыхлителя;

4 средних яблока из них 3 для теста и 1 для украшения;

пол чайной ложки соли.

Для ароматизации:

Корица, или цедра апельсина, или лимона. Ваниль и имбирь.

В миске взбейте яйца с сахаром пока масса не увеличится вдвое.

Добавьте масло и молоко и хорошенько перемешайте. Добавьте муку и дрожжи. Снова перемешайте, после добавьте соль. Также добавьте ароматизатор по своему вкусу. Хорошо подойдет любой из ароматов: корица, яблоки, цедру, имбирь, или ваниль.

Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки и нарежьте кубиками. Добавьте в тесто и перемешайте снизу вверх.

Вылейте тесто с яблоками в смазанную маслом форму. Сверху украсьте нарезанными тонкими ломтиками яблоки для украшения.

Готовьте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 1 часа.

Протестируйте зубочисткой, если она полностью сухая выходит из теста, то пирог готов, в противном случае продолжайте его печь еще 5-10 минут.

Выньте из духовки и дайте остыть.

Его можно подавать теплым с шариком мороженого или дать ему полностью отдохнуть, и он станет еще мягче.

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