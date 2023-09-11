Дуже смачний десерт до чаю: рецепт пишного яблучного пирога

Настає сезон яблук і час готувати смачні пироги, аромат яких одразу повертає в дитинство.

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Яблучний пиріг — десерт, який викликає спогади дитинства і поширює оселею смачні аромати. Це нестаріюча класика домашньої випічки.

М'якість яблук, тонкий аромат лимона і збалансована солодкість тіста зливаються воєдино, утворюючи м'який і смачний десерт. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Ho voglia di dolce.

Яблучний пиріг ідеально підходить для сніданку, перекусу або солодкого завершення трапези. Це простий у приготуванні десерт, здатний підкорити всіх, від малого до великого. Його зручно готувати, тому що всі інгредієнти відміряються склянкою ємністю 125 мл. Використовуйте форму діаметром 24 см.

Яблучний пиріг

Інгредієнти

2 з половиною склянки борошна до країв;

1 склянка цукрового піску;

4 середніх яйця;

1 склянка молока;

1 склянка соняшникової олії;

16 г розпушувача;

4 середніх яблука з них 3 для тіста і 1 для прикраси;

пів чайної ложки солі.

Для ароматизації:

Кориця, або цедра апельсина, або лимона. Ваніль та імбир.

У мисці збийте яйця з цукром, поки маса не збільшиться вдвічі.

Додайте олію та молоко і гарненько перемішайте. Додайте борошно і дріжджі. Знову перемішайте, після додайте сіль. Також додайте ароматизатор на свій смак. Добре підійде будь-який з ароматів: кориця, яблука, цедра, імбир, або ваніль.

Яблука очистіть, виріжте серцевинки та наріжте кубиками. Додайте в тісто і перемішайте від низу до верху.

Вилийте тісто з яблуками в змащену олією форму. Зверху прикрасьте нарізаними тонкими скибочками яблука для прикраси.

Готуйте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів приблизно 1 годину.

Протестуйте зубочисткою, якщо вона повністю суха виходить із тіста, то пиріг готовий, інакше продовжуйте його пекти ще 5-10 хвилин.

Вийміть із духовки і дайте охолонути.

Його можна подавати теплим із кулькою морозива або дати йому повністю відпочити, і він стане ще м'якшим.

Також ви можете приготувати смачний горіховий пиріг.