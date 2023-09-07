Горіховий пиріг — базовий рецепт, який сподобається всім
Приготування цього чудового пирога займе трохи більше ніж годину часу і ще одну годину, щоб він настоявся. Але повірте, результати будуть приголомшливими.
Горіховий пиріг — це десерт, якого ніколи не буває багато. Є безліч рецептів цього смачного десерту, але кондитери сайту Misya, стверджують, що цей — найкращий. Це досить простий рецепт, але це не робить пиріг менш смачним. Тож Фокус наполегливо рекомендує скористатися нашою порадою і приготувати цей пиріг.
Пиріг із горіхів
Інгредієнти на форму 20 см:
- 130 г уже очищених волоських горіхів;
- 80 г борошна;
- 100 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 2 яйця;
- 1 чайна ложка ванільної есенції.
Спочатку дрібно рубаємо волоські горіхи разом із взятим із загальної кількості 30 г цукру. У мисці змішайте масло з цукром, що залишився(70 г) до отримання кремоподібної консистенції, потім додайте по одному ваніль і яйця, а потім ще й волоські горіхи.
Наприкінці додайте просіяне борошно і розпушувач і перемішайте до отримання однорідної суміші. Вилити у форму, змащену олією і посипану борошном, і запікати близько 40-45 хвилин у розігрітій конвекційній духовці до 180°C.
Горіховий пиріг готовий: дайте йому охолонути, прикрасьте великою кількістю цукрової пудри та подавайте.
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