Ореховый пирог — базовый рецепт, который понравится всем
Приготовление этого чудесного пирога займет чуть больше часа времени и еще один час, чтобы он настоялся. Но поверьте, результаты будет потрясающим.
Ореховый пирог — это десерт, которого, никогда не бывает много. Есть множество рецептов этого вкуснейшего десерта, но кондитеры сайта Misya, утверждают, что этот — самый лучший. Это довольно простой рецепт, но это не делает пирог менее вкусным. Так что Фокус настойчиво рекомендует воспользоваться нашим советом и приготовить этот пирог.
Пирог из орехов
Ингредиенты на форму 20 см:
- 130 г уже очищенных грецких орехов;
- 80 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции.
Сначала мелко рубим грецкие орехи вместе с взятым из общего количества 30 г сахара. В миске смешайте масло с оставшимся сахаром (70 г) до получения кремообразной консистенции, затем добавьте по одному ваниль и яйца, а затем еще и грецкие орехи.
В конце добавьте просеянную муку и разрыхлитель и перемешайте до получения однородной смеси. Вылить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой, и запекать около 40–45 минут в разогретой конвекционной духовке до 180°C.
Ореховый пирог готов: дайте ему остыть, украсьте большим количеством сахарной пудры и подавайте.
А еще у нас для вас есть особый рецепт торта из темного шоколада: без муки и дрожжей.