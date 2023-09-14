Теплый салат с курицей и грибами: пошаговый рецепт сытного блюда

Такой салат может стать полноценным обедом или ужином.

Теплый салат с мясом, сыром и грибами – это сытное и очень вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Его можно сделать и в качестве отдельного полноценного ужина или на обед, если хочется чего-то аппетитного. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Теплый салат с грибами и курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 200 гр;

шампиньоны – 200 гр;

огурец маринованный – 1 шт;

помидор – 1 шт;

зеленый лук – 3 пера;

твердый сыр – 50 гр;

соль, перец – по вкусу.

Для заправки:

сметана – 1 ст. л;

горчица – 0,5 ч. л;

лимонный сок – пара капель.

Способ приготовления:

Грибы почистить, нарезать на крупные кусочки и обжарить на сковороде до полного испарения жидкости.

Сырое куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на кубики и добавить в сковороду к грибам. Тушить до тех пор, пока грудинка полностью приготовится. В конце тушения добавить соль и перец, ориентируясь на собственный вкус.

Маринованный огурец и свежий помидор нарезать небольшими кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Сыр натереть на крупной терке. Все ингредиенты смешать в глубокой миске.

Сметану смешать с горчицей, добавить пару капель лимонного сока, все хорошо перемешать и заправить салат.

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