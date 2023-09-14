Теплый салат с курицей и грибами: пошаговый рецепт сытного блюда
Такой салат может стать полноценным обедом или ужином.
Теплый салат с мясом, сыром и грибами – это сытное и очень вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Его можно сделать и в качестве отдельного полноценного ужина или на обед, если хочется чего-то аппетитного. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".
Теплый салат с грибами и курицей
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 гр;
- шампиньоны – 200 гр;
- огурец маринованный – 1 шт;
- помидор – 1 шт;
- зеленый лук – 3 пера;
- твердый сыр – 50 гр;
- соль, перец – по вкусу.
Для заправки:
- сметана – 1 ст. л;
- горчица – 0,5 ч. л;
- лимонный сок – пара капель.
Способ приготовления:
Грибы почистить, нарезать на крупные кусочки и обжарить на сковороде до полного испарения жидкости.
Сырое куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на кубики и добавить в сковороду к грибам. Тушить до тех пор, пока грудинка полностью приготовится. В конце тушения добавить соль и перец, ориентируясь на собственный вкус.
Маринованный огурец и свежий помидор нарезать небольшими кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Сыр натереть на крупной терке. Все ингредиенты смешать в глубокой миске.
Сметану смешать с горчицей, добавить пару капель лимонного сока, все хорошо перемешать и заправить салат.
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