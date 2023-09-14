Теплий салат із куркою та грибами: покроковий рецепт ситної страви

Такий салат може стати повноцінним обідом або вечерею.

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Теплий салат із м'ясом, сиром і грибами — це ситна і дуже смачна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Його можна зробити і як окрему повноцінну вечерю або на обід, якщо хочеться чогось апетитного. Як її приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Теплий салат із грибами та куркою

Інгредієнти:

куряче філе — 200 г;

печериці — 200 г;

огірок маринований — 1 шт;

помідор — 1 шт;

зелена цибуля — 3 пера;

твердий сир — 50 г;

сіль, перець — за смаком.

Для заправки:

сметана — 1 ст. л;

гірчиця — 0,5 ч. л;

лимонний сік — кілька крапель.

Спосіб приготування:

Гриби почистити, нарізати на великі шматочки й обсмажити на сковороді до повного випаровування рідини.

Сире куряче філе помити, обсушити паперовим рушником, порізати на кубики і додати в сковороду до грибів. Тушкувати доти, доки грудинка повністю приготується. Наприкінці тушкування додати сіль і перець, орієнтуючись на власний смак.

Маринований огірок і свіжий помідор нарізати невеликими кубиками. Зелену цибулю дрібно порубати. Сир натерти на крупній тертці. Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці.

Сметану змішати з гірчицею, додати кілька крапель лимонного соку, все добре перемішати і заправити салат.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний грузинський салат "Тбілісі" з яловичиною.