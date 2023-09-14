Теплий салат із куркою та грибами: покроковий рецепт ситної страви
Такий салат може стати повноцінним обідом або вечерею.
Теплий салат із м'ясом, сиром і грибами — це ситна і дуже смачна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Його можна зробити і як окрему повноцінну вечерю або на обід, якщо хочеться чогось апетитного. Як її приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Теплий салат із грибами та куркою
Інгредієнти:
- куряче філе — 200 г;
- печериці — 200 г;
- огірок маринований — 1 шт;
- помідор — 1 шт;
- зелена цибуля — 3 пера;
- твердий сир — 50 г;
- сіль, перець — за смаком.
Для заправки:
- сметана — 1 ст. л;
- гірчиця — 0,5 ч. л;
- лимонний сік — кілька крапель.
Спосіб приготування:
Гриби почистити, нарізати на великі шматочки й обсмажити на сковороді до повного випаровування рідини.
Сире куряче філе помити, обсушити паперовим рушником, порізати на кубики і додати в сковороду до грибів. Тушкувати доти, доки грудинка повністю приготується. Наприкінці тушкування додати сіль і перець, орієнтуючись на власний смак.
Маринований огірок і свіжий помідор нарізати невеликими кубиками. Зелену цибулю дрібно порубати. Сир натерти на крупній тертці. Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці.
Сметану змішати з гірчицею, додати кілька крапель лимонного соку, все добре перемішати і заправити салат.
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