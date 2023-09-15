Квашеные зеленые помидоры: простой рецепт заготовки на зиму

Чтобы помидоры были готовы к употреблению в пищу. необходимо подождать не менее пяти недель, но результат того стоит.

У многих дачников и огородников осенью на грядках остается немало зеленых помидоров, которые не успевают дозреть из-за холодной и дождливой погоды. Однако есть рецепт, который поможет решить эту проблему и запастись на зиму вкусными пряными помидорами. Как приготовить соленые зеленые томаты, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Пряные соленые томаты

Ингредиенты на две трехлитровые банки:

зеленые помидоры – ведро объемом 12 литров;

морковь крупная – 2 шт;

перец острый – 2 шт;

чеснок – 2 головки;

соль крупная – 6 ст. л;

свежий укроп – 1 ветка;

вода – 3 литра;

перец горошек;

лавровый лист;

зерна горчицы;

гвоздика, кориандр, эстрагон, сухая зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Πомидоры хорошо вымыть и нарезать на четвертинки или произвольно. Зубчики чеснока очистить, крупно нарезать, морковь натереть на терке. Перец порезать кубиками, укроп измельчить. Смешать морковь, перец, чеснок и укроп – хорошо перемешать. Добавить смесь к помидорам и снова перемешать.

Помидоры, смешанные с овощами, уложить в банки, туда же – лавровый лист, перец горошком (маленький).

Далее необходимо приготовить рассол. В воду добавить соль, пряности, зерна горчицы, гвоздику, смесь приправ. Рассол вскипятить и залить банки, поставить их на какой-нибудь поддон на случай вытекания жидкости при брожении, накрыть марлей.

Квасить помидоры при комнатной температуре необходимо неделю, после чего перенести банки в темное место, чтобы они просолились и прокисли. Употреблять такие помидоры можно не раньше, чем через четыре недели. За это время соль и кислота разрушат все токсичные вещества в рассоле.

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