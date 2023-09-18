Салат из зеленых помидоров: рецепт вкусной заготовки на зиму
С помощью этого рецепта вы не только пристроите оставшиеся недозрелые томаты, но и порадуете себя и родных вкусной заготовкой на зиму.
На огородах и дачах остается немало зеленых томатов, которые летом не успели дозреть, а холодные осенние ночи не способствуют этому процессу сейчас. Однако не стоит выбрасывать недозревшие помидоры. Есть немало рецептов закаток, которые позволят пополнить зимние запасы вкусными позициями. Салат из зеленых помидоров – отличный способ пристроить оставшиеся томаты и порадовать домочадцев зимой вкусной консервацией. Как их приготовить, рассказали в блоге "Домашняя консервация".
Салат из зеленых помидоров
Ингредиенты:
- зеленые помидоры – 4,5 кг;
- перец болгарский – 0,5 кг;
- лук репчатый – 0,5 кг;
- чеснок – 5 средних головок;
- укроп, петрушка по пучку
- перец черный горошком;
- лавровый лист (по желанию);
- растительное масло.
Для рассола (на литр воды):
- сахар – 3 ст. л;
- соль – 1 ст. л;
- уксус (6%) – 4 ст. л.
Способ приготовления:
Все овощи помыть, перец очистить от семян. Порезать помидоры в зависимости от их размера дольками или четвертинками. Перец порезать кубиками, лук – полукольцами, укроп и петрушку порубить.
Все сложить в глубокую посуду, добавить перец горошком и лавровый лист, перемешать все и оставить минут на 20. Затем плотно разложить овощи и зелень по подготовленным стерилизованным банкам, залить рассолом.
Для рассола смешать все ингредиенты, кроме уксуса, довести до кипения и уже в кипящий добавить уксус. Прокипятить в течение минуты и немного остудить. Залить рассолом помидоры с перцем и простерилизовать. Литровые банки необходимо стерилизовать 10 минут, двухлитровые – 15 минут, трехлитровые – 20 минут.
Достать банки из воды и в каждую добавить растительное масло по столовой ложке на каждый литр. Закатать крышками, укутать до остывания и вынести в прохладное темное место на хранение.
Ранее Фокус писал, как приготовить зеленые квашеные помидоры.