Компот из слив на зиму: рецепт напитка, который полюбят даже дети

Для компота нужно брать крепкие упругие сливы, чтобы минимизировать количество растрескиваний при заливке кипятка.

Сентябрь – пора, когда в садах массово зреют сливы, поэтому самое время запастись заготовками. Предлагаем приготовить вкуснейший компот из слив на зиму, чтобы сохранить вкус лета и иметь под рукой отличный напиток на случай прихода гостей или просто для того, чтобы разнообразить зимнее меню. Рецептом такого компота поделились в телеграмм-канале "Домашняя консервация". Готовится он просто и не требует дополнительной стерилизации. Главное условие – сливы для компота брать неперезрелую, чтобы они не потеряли форму в процессе консервации и не полопались.

Компот из слив на зиму.

Ингредиенты:

сливы – 1 кг;

сахар – 800 гр;

вода – 4 литра.

Способ приготовления:

Сливы помыть водой. Каждую сливу наколоть иглой, чтобы они не полопались в процессе заливки сиропом. Все сливы это не спасет, но количество потрескавшихся значительно уменьшит.

Далее необходимо приготовить сироп. Воду вскипятить, добавить сахар и полностью растворить его. Снова довести до кипения. Что касается пропорций, то на литр воды необходимо брать 200 гр сахара

Сливы разложить в стерилизованные банки, залить кипящим сиропом. Дать постоять им 15 минут, чтобы сироп впитался в ягоды, затем долить необходимое количество сиропа в полную банку.

Закатать компот и укутать банки до полного остывания.

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