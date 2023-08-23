Идеально к мясу и сыру: рецепт вяленых слив (видео)

Для вяления лучше брать сливы-венгерки, крепкие и спелые.

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В садах и на дачах массово созревают сливы, застилая землю под деревьями синим ковром. Опытные хозяйки не дают пропасть добру и варят из них компоты, варенье, делают соусы, пекут пироги и клафути. А кулинарный блогер Юлия Симончук предлагает приготовить вяленые сливы – блюдо, которое станет идеальным гарниром к запеченному или жареному мясу, птице, дичи, а также очень вкусное с сыром.

Вяленые сливы

Ингредиенты на 1 литр:

сливы (венгерка) – 3 кг;

соль – 1 ст. л (посыпать на сливы перед духовкой);

сахар – 1-2 ст.л (посыпать на сливы перед духовкой).

Для маринада:

рафинированное растительное масло – 400 мл;

соль – 1 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

яблочный уксус (или виноградный) – 2 ст. л;

чеснок – несколько зубчиков;

приправы – базилик, орегано, молотый кориандр, розмарин – примерно по 1 ч. л.

Способ приготовления:

Крепкие спелые сливы помыть, разрезать пополам, удалить косточку, выложить половинки на противень, застеленный пергаментом, посыпать солью, чтобы ушла лишняя влага, и сахаром, чтобы перебить кислоту слив.

Духовку разогреть до 100 градусов и поставить сливы вялиться на 5-10 часов, в зависимости от размера слив и качества духовки. Периодически открывайте дверцу, подставив, например, деревянную лопатку, чтобы сошел лишний пар, и убирайте сливы, которые приготовились раньше.

Готовые сливы должны быть не влажные, но и не пересушенные, при сгибании не ломаться.

Выложить в стерильные банки слоями сливы, чеснок, специи, соль, сахар, добавить уксус и залить горячим (не кипятком) маслом. Закрыть крышкой, встряхнуть, а когда остынет, – поставить в холодильник. Через несколько дней можно брать и кушать.

Что касается сроков хранения, то в холодильнике и под закатанной крышкой сливы могут храниться год.

После того как сливы будут съедены, подсолнечное масло (из маринада) рекомендуется использовать в салатах, это очень вкусно.

Ранее Фокус писал, как приготовить тушеную картошку с черносливом.