Тушеный картофель с черносливом: легкий рецепт изящного блюда
Чернослив придает любому блюду тончайший привкус, а уж тушеной картошке — и подавно
Тушеный картофель с черносливом — очень удачная вкусовая комбинация, мимо которой просто невозможно пройти. В рецепте на специализированном сайте "КартоФан" присутствует мясо, но там же сказано, что любители вегетарианской кухни могут не использовать мясо совсем. Это тоже нужно учитывать — блюдо наше самодостаточное.
Тушеный картофель с черносливом
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- чернослив – 150 г;
- свинина – 500 г;
- лук репчатый – 2;
- морковь – 1;
- растительное масло;
- зелень;
- соль, перец
Чернослив для картофеля промываем под теплой проточной водой. Нарезаем свинину маленькими кусочками. Обжариваем на растительном масле вместе с черносливом до золотистой корочки.
Нарезаем мелкими кусочками картофель, лук, морковь. Смешиваем, солим и перчим. Добавляем в сковородку с мясом и прожариваем 5 минут на слабом огне. Затем содержимое сковородки перекладываем в сотейник с толстыми стенками, наполовину заполняем горячей водой, доводим до кипения и тушим на слабом огне 50-60 минут.
Готовый картофель с черносливом посыпаем с зеленью и немедленно подаем к столу.