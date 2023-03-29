Тушеный картофель с черносливом: легкий рецепт изящного блюда

Чернослив придает любому блюду тончайший привкус, а уж тушеной картошке — и подавно

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Тушеный картофель с черносливом — очень удачная вкусовая комбинация, мимо которой просто невозможно пройти. В рецепте на специализированном сайте "КартоФан" присутствует мясо, но там же сказано, что любители вегетарианской кухни могут не использовать мясо совсем. Это тоже нужно учитывать — блюдо наше самодостаточное.

Тушеный картофель с черносливом

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

чернослив – 150 г;

свинина – 500 г;

лук репчатый – 2;

морковь – 1;

растительное масло;

зелень;

соль, перец

Чернослив для картофеля промываем под теплой проточной водой. Нарезаем свинину маленькими кусочками. Обжариваем на растительном масле вместе с черносливом до золотистой корочки.

Нарезаем мелкими кусочками картофель, лук, морковь. Смешиваем, солим и перчим. Добавляем в сковородку с мясом и прожариваем 5 минут на слабом огне. Затем содержимое сковородки перекладываем в сотейник с толстыми стенками, наполовину заполняем горячей водой, доводим до кипения и тушим на слабом огне 50-60 минут.

Готовый картофель с черносливом посыпаем с зеленью и немедленно подаем к столу.