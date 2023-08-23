Ідеально до м'яса та сиру: рецепт в'ялених слив (відео)

Для в'ялення краще брати сливи-угорки, міцні та стиглі.

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У садах і на дачах масово дозрівають сливи, застеляючи землю під деревами синім килимом. Досвідчені господині не дають пропасти добру і варять з них компоти, варення, роблять соуси, печуть пироги і клафуті. А кулінарна блогерка Юлія Симончук пропонує приготувати в'ялені сливи — страву, що стане ідеальним гарніром до запеченого або смаженого м'яса, птиці, дичини, а також дуже смачна з сиром.

В'ялені сливи

Інгредієнти на 1 літр:

сливи (угорка) – 3 кг;

сіль – 1 ст. л (посипати на сливи перед духовкою);

цукор – 1-2 ст. л (посипати на сливи перед духовкою).

Для маринаду:

рафінована рослинна олія — 400 мл;

сіль – 1 ст. л;

цукор – 2 ст. л;

яблучний оцет (або виноградний) – 2 ст. л;

часник – кілька зубчиків;

приправи – базилік, орегано, мелений коріандр, розмарин – приблизно по 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Міцні стиглі сливи помити, розрізати навпіл, видалити кісточку, викласти половинки на деко, застелене пергаментом, посипати сіллю, щоб пішла зайва волога, і цукром, щоб перебити кислоту слив.

Духовку розігріти до 100 градусів і поставити сливи в'ялитися на 5-10 годин, залежно від розміру слив і якості духовки. Періодично відчиняйте дверцята, підставивши, наприклад, дерев'яну лопатку, щоб зійшла зайва пара, і прибирайте сливи, які приготувалися раніше.

Готові сливи мають бути не вологі, але й не пересушені, при згинанні не ламатися.

Викласти в стерильні банки шарами сливи, часник, спеції, сіль, цукор, додати оцет і залити гарячою (не окропом) олією. Закрити кришкою, струсити, а коли охолоне, — поставити в холодильник. Через кілька днів можна брати і їсти.

Що стосується термінів зберігання, то в холодильнику і під закатаною кришкою сливи можуть зберігатися рік.

Після того як сливи будуть з'їдені, соняшникову олію (з маринаду) рекомендується використовувати в салатах, це дуже смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати тушковану картоплю з чорносливом.