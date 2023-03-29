Тушкована картопля з чорносливом: легкий рецепт витонченої страви

Чорнослив надає будь-якій страві найтоншого присмаку, не кажучи вже про тушковану картоплю

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Тушкована картопля з чорносливом — дуже вдала смакова комбінація, повз яку просто неможливо пройти. У рецепті на спеціалізованому сайті "КартоФан" є м'ясо, але там же сказано, що любителі вегетаріанської кухні можуть не використовувати м'ясо зовсім. Це також треба враховувати — страва наша самодостатня.

Тушкована картопля з чорносливом

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

чорнослив – 150 г;

свинина – 500 г;

цибуля ріпчаста — 2;

морква – 1;

олія;

зелень;

сіль, перець

Чорнослив для картоплі промиваємо під теплою проточною водою. Нарізаємо свинину маленькими шматочками. Обсмажуємо на олії разом із чорносливом до золотистої скоринки.

Нарізаємо дрібними шматочками картоплю, цибулю, моркву. Змішуємо, солимо і перчимо. Додаємо до сковорідки з м'ясом і просмажуємо 5 хвилин на слабкому вогні. Потім вміст сковорідки перекладаємо в сотейник з товстими стінками, заповнюємо наполовину гарячою водою, доводимо до кипіння і тушкуємо на слабкому вогні 50-60 хвилин.

Готову картоплю з чорносливом посипаємо зеленню та негайно подаємо до столу.