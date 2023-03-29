Тушкована картопля з чорносливом: легкий рецепт витонченої страви
Чорнослив надає будь-якій страві найтоншого присмаку, не кажучи вже про тушковану картоплю
Тушкована картопля з чорносливом — дуже вдала смакова комбінація, повз яку просто неможливо пройти. У рецепті на спеціалізованому сайті "КартоФан" є м'ясо, але там же сказано, що любителі вегетаріанської кухні можуть не використовувати м'ясо зовсім. Це також треба враховувати — страва наша самодостатня.
Тушкована картопля з чорносливом
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- чорнослив – 150 г;
- свинина – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 2;
- морква – 1;
- олія;
- зелень;
- сіль, перець
Чорнослив для картоплі промиваємо під теплою проточною водою. Нарізаємо свинину маленькими шматочками. Обсмажуємо на олії разом із чорносливом до золотистої скоринки.
Нарізаємо дрібними шматочками картоплю, цибулю, моркву. Змішуємо, солимо і перчимо. Додаємо до сковорідки з м'ясом і просмажуємо 5 хвилин на слабкому вогні. Потім вміст сковорідки перекладаємо в сотейник з товстими стінками, заповнюємо наполовину гарячою водою, доводимо до кипіння і тушкуємо на слабкому вогні 50-60 хвилин.
Готову картоплю з чорносливом посипаємо зеленню та негайно подаємо до столу.