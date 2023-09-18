Домашний томатный соус: как приготовить пассату из томатов на зиму

Если вы любите помидоры и часто готовите с ними блюда, то стоит заготовить пюре из томатов, или пассату впрок.

Домашнее томатное пюре – это ценная заготовка на зиму. Помидоры, как и другие фрукты и овощи, хоть и доступны целый год, но только лето и осенью они имеют тот потрясающий аромат, который так хочется сохранить.

Если вы часто используете томатный соус, или пассату для приготовления супов и соусов, то стоит потратить немного времени, чтобы приготовить вкусный соус впрок и использовать его всю зиму, когда захочется разнообразить свое меню. Рецептом поделились на сайте Misya.

Это базовый рецепт, в него даже можно не добавлять базилик. Тогда у вас будет чистый томатный соус, в который можно добавить после, при готовке, любые специи и приправы.

Ингредиенты рассчитаны на три литра пассаты.

Домашний томатный соус

Ингредиенты:

5 кг спелых помидоров;

свежий базилик по вкусу.

Вымойте и простерилизуйте банки. У помидоров удалите плодоножки, тщательно вымойте их, обсушите, затем разрежьте на четвертинки и удалите семена. Выбирайте помидоры вроде сливки, чтобы мякоти было больше, чем сока.

Далее нарежьте каждый помидор кубиками. Выложите помидоры на сковороду и готовьте на медленном огне около двадцати минут, пока они не станут очень мягкими.

Измельчите мягкие, растушившиеся помидоры блендером. Если оно вам кажется слишком густым, уваривайте его до желаемой консистенции.

Разлейте пассату по стерилизованным банкам, добавив несколько листочков базилика. Будьте осторожны, оставьте немного места от края банки.

Теперь закройте банки и погрузите их в большую кастрюлю с водой, обернув тканью, чтобы они не ударились друг о друга во время приготовления и не разбились, и варите на слабом огне в течение 30 минут после закипания. Это нужно для стерилизации.

Дайте банкам полностью остыть, прежде чем вынимать их из кастрюли. Ваше домашнее томатное пюре готово к хранению в кладовой.

Также вы можете приготовить именно с этим соусом вкусные запеченные баклажаны.