Запеканка из баклажанов под сыром: рецепт вкусного средиземноморского блюда
Баклажаны готовятся на гриле без масла, что делает блюдо более диетическим.
Баклажаны под пармезаном на гриле – это облегченный вариант классического домашнего рецепта. В этом варианте баклажаны готовятся на гриле, а не жарятся в масле, что делает блюдо более легким, но при этом не менее вкусным.
Запеканка из баклажанов может стать отличным основным блюдом с идеальным средиземноморским вкусом. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Запеканка из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны – 8 штук;
- чеснок — 1 зубчик;
- твердый сыр — 400 г;
- сыр пекорино — 100 г;
- сыр Пармиджано Реджано — 200 г;
- томатное пюре – 1,5 л;
- базилик, оливковое масло, красный лук.
Чтобы приготовить баклажаны под пармезаном на гриле, начните с приготовления томатного соуса: вымойте, очистите и нарежьте кубиками лук и чеснок и обжарьте их в четырех столовых ложках оливкового масла первого холодного отжима.
Когда они подрумянятся, добавляем томатное пюре и готовим, пока соус не станет густым. Наконец, посолите и добавьте несколько нарезанных свежих листьев базилика, затем выключите огонь и отставьте соус в сторону.
Теперь займитесь баклажанами: обрежьте кончики, вымойте и нарежьте вдоль ломтиками толщиной около 1 см, используя слайсер, если он у вас есть, чтобы получить более правильные ломтики одинаковой толщины (если у вас его нет, воспользуйтесь мандолиной или ножом).
Хорошо разогрейте гриль-сковороду с антипригарным покрытием и поджарьте баклажаны около 10 минут.
Затем смажьте форму для выпечки с антипригарным покрытием оливковым маслом и положите на дно первый слой из ломтиков баклажанов, располагая их рядом, слегка внахлест. Равномерно полейте баклажаны еще томатным соусом.
Посыпьте баклажаны пармезаном и пекорино и наконец покрываем баклажаны ломтиками твердого сыра.
После того, как вы составили первый слой, продолжайте выполнять ту же процедуру для последующих слоев, пока ингредиенты не будут израсходованы: закончите слоем баклажанов.
Последний слой должен состоять только из томатного соуса и тертого пармезана. В конце сбрызните маслом и запекайте баклажаны в духовке при температуре 180 градусах.
Баклажаны с пармезаном на гриле готовы: перед подачей дайте запеканке постоять не менее 10 минут, чтобы он немного уплотнился и его было легче разрезать и подавать.
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