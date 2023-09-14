Заготовка на зиму: рецепт соленых баклажанов
Зимой приготовленные таким образом овощи можно использовать, как основу для рагу и прочих блюд.
Период приготовления соленых баклажанов – с июля по сентябрь, а употреблять их можно уже через месяц. Приготовленные таким образом баклажаны можно после использовать для пиццы, добавлять в рагу, или просто использовать, как закуску, приправив маслом.
Словом, это отличная заготовка, которая поможет сохранить ваш любимый овощ на то время, когда уже он исчезнет, или значительно подорожает на рынках и в супермаркетах. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.
Соленые баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны 1 кг;
- чеснок 2 зубчика;
- свежий перец чили№
- майоран;
- щепотка орегано;
- соль по вкусу.
Очистите баклажаны и нарежьте их толстенькими кругляшами. Опустите их в кипящую подсоленную воду и быстро бланшируйте буквально несколько минут. Слейте с них воду и поместите в один или несколько дуршлагов, сверху поставьте тарелку и гнет, пусть лишняя жидкость стекает в течение 12 часов.
Затем разложите баклажаны на кухонные полотенца и накройте другими, хорошо промокните остатки жидкости.
Разложите ломтики баклажанов слоями в стерилизованные стеклянные банки и каждый слой посыпьте крупной солью, несколькими пластинками чеснока, кусочками острого перца чили, листьями майорана и щепоткой орегано.
Продолжайте таким образом, пока все ломтики баклажанов не кончатся. Сверху посыпьте слой овощей солью. Снова поместите уже на утрамбованные в банки баклажаны груз и сливайте ту жидкость, которая будет выделяться. Храните в прохладном темном месте, желательно в холодильнике. Через месяц соленые баклажаны будут готовы к употреблению.
Если любите баклажаны, попробуйте приготовить баклажаны по-корейски.