Заготовка на зиму: рецепт соленых баклажанов

Зимой приготовленные таким образом овощи можно использовать, как основу для рагу и прочих блюд.

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Период приготовления соленых баклажанов – с июля по сентябрь, а употреблять их можно уже через месяц. Приготовленные таким образом баклажаны можно после использовать для пиццы, добавлять в рагу, или просто использовать, как закуску, приправив маслом.

Словом, это отличная заготовка, которая поможет сохранить ваш любимый овощ на то время, когда уже он исчезнет, или значительно подорожает на рынках и в супермаркетах. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.

Соленые баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны 1 кг;

чеснок 2 зубчика;

свежий перец чили№

майоран;

щепотка орегано;

соль по вкусу.

Очистите баклажаны и нарежьте их толстенькими кругляшами. Опустите их в кипящую подсоленную воду и быстро бланшируйте буквально несколько минут. Слейте с них воду и поместите в один или несколько дуршлагов, сверху поставьте тарелку и гнет, пусть лишняя жидкость стекает в течение 12 часов.

Затем разложите баклажаны на кухонные полотенца и накройте другими, хорошо промокните остатки жидкости.

Разложите ломтики баклажанов слоями в стерилизованные стеклянные банки и каждый слой посыпьте крупной солью, несколькими пластинками чеснока, кусочками острого перца чили, листьями майорана и щепоткой орегано.

Продолжайте таким образом, пока все ломтики баклажанов не кончатся. Сверху посыпьте слой овощей солью. Снова поместите уже на утрамбованные в банки баклажаны груз и сливайте ту жидкость, которая будет выделяться. Храните в прохладном темном месте, желательно в холодильнике. Через месяц соленые баклажаны будут готовы к употреблению.

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить баклажаны по-корейски.