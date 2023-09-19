Хреновина: как приготовить острую приправу из хрена и томатов

Хреновина – острая приправа из пропущенных через мясорубку помидоров, корня хрена, чеснока и соли.

Корень хрена обладает массой полезных качеств. Он повышает аппетит, стимулирует процессы пищеварения, улучшая метаболизм. Хрен также положительно влияет на работу почек и печени. Его часто применяют при лечении артрита, подагры, радикулита. Растение помогает при простудных заболеваниях, гриппе, ангине. Неудивительно, что этот корень очень популярен в украинской кухне в качестве острого соуса, который в простонародье называют хреновиной. Его готовят, пропустив через мясорубку помидоры, корень хрена, чеснок и добавляют соль. Он обладает довольно резким запахом и острым вкусом, однако его полезные свойства очень сложно переоценить. Хреновина отлично подходит к мясу, пельменям и другим блюдам. Как его приготовить, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Хрен в томате с чесноком и острым перцем

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

чеснок – 200 гр;

хрен – 200 гр;

острый перец – 1-2 стручка;

соль – 1-2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, разрезать на четыре части. Из перца удалить семена, хрен и чеснок почистить. Все ингредиенты измельчить с помощью мясорубки или блендера. Во время измельчения хрена через мясорубку запах стоит настолько сильный, что у чувствительных людей может вызвать проблемы. Чтобы все это минимизировать, автор рецепта советует на край мясорубки закрепить целлофановый пакет, куда будет попадать каша их хрена. Если есть блендер, лучше воспользоваться им, поскольку тогда запах будет куда меньше.

Все измельченные ингредиенты смешать, добавить соль, хорошо перемешать.

Разложить соус в стерилизованные банки, закрыть обычными крышками и хранить в прохладном месте. Лучше всего, если это будет холодильник. Такой соус тем вкуснее, чем дольше постоит.

При употреблении соуса стоит помнить, что хрен противопоказан при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при болезнях сердца с тахикардией. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам

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