Вместо магазинного кетчупа: как приготовить простой и вкусный томатный соус

Этот соус можно просто есть с макаронами, а можно использовать, как основу для разнообразных блюд.

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Томатный соус – это больше, чем простая приправа, это основа множества блюд, фундамент, на котором строятся самые вкусные рецепты. Благодаря простым и натуральным ингредиентам – спелым помидорам, чесноку, базилику, оливковому маслу и щепотке соли – он воплощает в себе всю щедрость и изобилие лета.

Этот соус невероятно просто приготовить, главное соблюдать рецептуру. Способом приготовления поделились на сайте Buonissimo.

Томатный соус

Ингредиенты:

помидоры 1 кг;

чеснок 2 зубчика;

оливковое масло по вкусу;

соль по вкусу;

базилик по вкусу.

Помидоры вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Удалите семена, затем нарежьте помидоры небольшими кусочками. Очистите зубчики чеснока и слегка раздавите их тыльной стороной ножа.

В большой кастрюле нагрейте немного оливкового масла. Добавьте чеснок и обжарьте его на среднем огне . Будьте осторожны, не сожгите, иначе соус будет горчить.

Когда чеснок станет золотистым, добавьте нарезанные помидоры. Хорошо перемешайте и оставьте вариться на среднем или слабом огне примерно на час , периодически помешивая. Приправьте солью по вкусу.

На этом этапе вы можете решить, предпочитаете ли вы томатный соус с кусочками помидоров, или однородный. Если вы предпочитаете второй вариант, то можете измельчить соус погружным блендером .

Наконец, добавьте нарезанный мелко свежий базилик и немного оливкового масла. Хорошо перемешайте и разлейте по стерилизованным бутылкам, или банкам.

Если любите соусы, можете приготовить вкуснейшую аджику. Ее не нужно варить.