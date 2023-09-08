Замість магазинного кетчупу: як приготувати простий і смачний томатний соус

Цей соус можна просто їсти з макаронами, а можна використовувати, як основу для різноманітних страв.

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Томатний соус — це більше, ніж проста приправа, це основа безлічі страв, фундамент, на якому будуються найсмачніші рецепти. Завдяки простим і натуральним інгредієнтам — стиглим помідорам, часнику, базиліку, маслиновій олії та дрібці солі — він втілює в собі всю щедрість і достаток літа.

Цей соус неймовірно просто приготувати, головне дотримуватися рецептури. Способом приготування поділилися на сайті Buonissimo.

Томатний соус

Інгредієнти:

помідори 1 кг;

часник 2 зубчики;

оливкова олія за смаком;

сіль за смаком;

базилік за смаком.

Помідори вимийте, обсушіть і розріжте навпіл. Видаліть насіння, потім наріжте помідори невеликими шматочками. Очистіть зубчики часнику і злегка розчавіть їх тильною стороною ножа.

У великій каструлі нагрійте трохи оливкової олії. Додайте часник і обсмажте його на середньому вогні. Будьте обережні, не спаліть, інакше соус гірчитиме.

Коли часник стане золотистим, додайте нарізані помідори. Добре перемішайте і залиште варитися на середньому або слабкому вогні приблизно на годину, періодично помішуючи. Приправте сіллю за смаком.

На цьому етапі ви можете вирішити, чи віддаєте перевагу томатному соусу зі шматочками помідорів, чи однорідному. Якщо ви віддаєте перевагу другому варіанту, то можете подрібнити соус занурювальним блендером.

Нарешті, додайте нарізаний дрібно свіжий базилік і трохи оливкової олії. Добре перемішайте і розлийте по стерилізованих пляшках, або банках.

Якщо любите соуси, можете приготувати дуже смачну аджику. Її не потрібно варити.