Не треба варити: найпростіший рецепт гострої аджики

Цей рецепт для тих, хто любить гостру приправу.

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Любите аджику? Спробуйте приготувати її за цим рецептом. Він привабливий тим, що інгредієнти – найпростіші, а саму аджику не треба варити, чи якось особливо готувати. Просто всі овочі пропускають через м'ясорубку. Така приправа ідеально підходить до м'яса, до гарнірів, а ще її можна додавати до борщу, харчо, до соусів, коли тушкуєте овочі, або м'ясо.

Отже, це прекрасний рецепт надзвичайно простої, але дуже смачної приправи. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком _tanyushina_.

Кількість інгредієнтів розрахована на півтори порції.

Аджика

Інгредієнти:

2 кг червоного солодкого перцю;

150 г гострого перцю;

300 грамів часнику;

2 ст. л. солі;

8 ст. л. цукру;

300 мл оцту 9%.

Усі овочі треба ретельно помити, почистити, порізати на невеличкі шматочки та пропустити через м’ясорубку.

Блендером було б швидше, але у аджиці мають відчуватись шматочки овочів.

Додайте сіль, цукор, оцет і ретельно перемішайте.

Розкладіть аджику по чистих простерилізованих окропом баночках та закрийте чистими кришками. Зберігайте аджику, приготовану за цим рецептом у холодильнику. Так вона зберігатиметься навіть рік.

Спробуйте також приготувати смачний томатний соус до м'яса із самих простих інгредієнтів.

Також смачний соус можна приготувати не тільки із томатів та перців, а й зі слив. В цей соус, який готується по абхазькому рецепту, додають багато ароматних трав. Такий соус ідеально підходить до м'яса.