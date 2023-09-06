Не надо варить: самый простой рецепт острой аджики

Этот рецепт для тех, кто любит острую приправу.

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Любите аджику? Попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Он привлекателен тем, что ингредиенты — самые простые, а саму аджику не надо варить, или как-то особенно готовить. Просто все овощи пропускают через мясорубку. Такая приправа идеально подходит к мясу, к гарнирам, а еще ее можно добавлять к борщу, харчо, к соусам, когда тушите овощи или мясо.

Итак, это прекрасный рецепт чрезвычайно простой, но очень вкусной приправы. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником _tanyushina_.

Количество ингредиентов рассчитано на полторы порции.

Аджика

Ингредиенты:

2 кг красного сладкого перца;

150 г острого перца;

300 граммов чеснока;

2 ст. л. соли;

8 ст. л. сахара;

300 мл уксуса 9%.

Все овощи нужно тщательно помыть, почистить, порезать на небольшие кусочки и пропустить через мясорубку.

Блендером было бы быстрее, но в аджике должны ощущаться кусочки овощей.

Добавьте соль, сахар, уксус и тщательно перемешайте.

Разложите аджику по чистым простерилизованным кипятком баночкам и закройте чистыми крышками. Храните аджику, приготовленную по этому рецепту в холодильнике. Так она будет храниться даже год.

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