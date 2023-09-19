Яблочные оладьи к завтраку: как приготовить оригинальное блюдо

По сути, это ломтики яблок, запеченные в нежном тесте. И это очень вкусно.

Любите оладьи и яблоки? Тогда этот рецепт для вас. Яблоки просто нужно очистить и, окунув, в нежный кляр, поджарить на сковороде. И у вас получатся ароматные блинчики с нежной и сочной сердцевиной, приправленные элегантной и пряной ноткой корицы.

Яблочные оладьи отлично подходят в качестве закуски или в качестве десерта, а также прекрасно сочетаются с пикантными блюдами, особенно с блюдами из свинины. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Готовятся они быстро и легко, для них требуется несколько простых ингредиентов, включая муку, молоко, яйца и сахар.

Яблочные оладьи

Ингредиенты:

зеленые яблоки (около 3) 580 г;

лимонный сок.

Для теста:

мука 150 г;

молоко 200 г;

2 яйца;

разрыхлитель для тортов 8 г

щепотка соли;

растительное масло, корица и сахарная пудра.

Начните с теста: взбейте в миске 2 целых яйца, затем добавьте молоко и щепотку соли. Затем просейте в смесь муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте все ингредиенты ручным венчиком до получения однородной смеси без комков.

Когда тесто будет готово, отставьте его в сторону. Выжмите сок из лимона, который понадобится, чтобы ломтики яблок не почернели.

Теперь очистите яблоки с помощью овощечистки и удалите сердцевину специальным приспособлением, чтобы само яблоко осталось неповрежденным.

Яблоки нарезаем ломтиками толщиной около 5 мм и выкладываем в низкую широкую миску.

Сбрызните ломтики яблок лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Переходим к жарке: наливаем масло в большую кастрюлю и с помощью кухонного термометра проверяем, чтобы оно достигло температуры около 170°, не превышая ее. На этом этапе вы можете окунуть ломтик яблока в тесто, стараясь полностью его покрыть и обжарить в масле.

Обжаривайте по несколько штук за раз, максимум 2 ломтика, чтобы не снизить температуру масла. Во время приготовления яблочные оладьи можно переворачивать шумовкой, чтобы они равномерно подрумянились. Когда они будут готовы, поместите их на противень, застеленный впитывающей бумагой, чтобы удалить излишки масла. В небольшой миске смешайте 30 г сахара с молотой корицей по вкусу. И посыпайте этой смесью готовые яблочные оладьи.

Желательно съесть яблочные оладьи теплыми, пока они свежие и ароматные. Их также можно подавать холодными. Длительное хранение в холодильнике не рекомендуется, так как тесто может стать влажным.

Также вы можете приготовить пышные японские блинчики к завтраку.