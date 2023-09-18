Самые пышные блинчики к завтраку: простой рецепт вкуснейшего лакомства

Такие блинчики готовят в Японии и этот рецепт стал популярен во всем мире.

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Главные герои американского завтрака, блины, теперь покорили и семьи по всему миру. Если вы любите оладьи и панкейки, то рекомендуем вам попробовать неотразимый вариант из Страны восходящего солнца — пышные блины! Японские блины выше своих зарубежных собратьев и отличаются особенно мягкой и воздушной текстурой, напоминающей знаменитый хлопковый чизкейк.

Вам придется уделить пристальное внимание рецептуре, чтобы получить идеальный результат, но, соблюдая правила, вы увидите, что это будет проще, чем ожидалось. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Особенно хороши эти пышные блины с фруктами, взбитыми сливками, джемом, кленовым сиропом или медом.

Пышные блины по-японски

Ингредиенты:

яичные белки (около 2) 84 г;

яичные желтки (около 2) 34 г;

мука 35 г;

разрыхлитель для тортов 2 г;

молоко 25 г;

сахар 25 г;

экстракт ванили 1 ч. л.

Чтобы приготовить пышные блины, сначала вылейте яичные белки в миску и поместите их в морозильную камеру до образования пленки льда, что займет около 10 минут. В другую миску вылейте яичные желтки и добавьте молоко. Все перемешайте венчиком. Добавьте экстракт ванили и просейте муку.

Снова перемешайте венчиком и просейте разрыхлитель. Достаньте остывшие яичные белки из морозилки и взбейте на низкой скорости, постепенно добавляя сахар. Вы должны получить упругое тесто.

Добавьте яичные белки в желтковую смесь: сначала добавьте небольшую часть и энергично перемешайте, затем добавьте оставшиеся яичные белки, аккуратно перемешивая снизу вверх.

Как только вы добавили все яичные белки и получили хорошо взбитую массу, нагрейте сковороду на слабом огне.

Смажьте ее небольшим количеством сливочного масла, используя лист впитывающей бумаги, чтобы удалить излишки. Готовьте по 2 блина за раз. Выкладывайте тесто ложкой и добавляйте на дно несколько капель воды, стараясь, чтобы они не касались теста.

Сразу накройте крышкой. Готовьте на очень слабом огне 2 минуты, затем снимите крышку и добавьте еще ложку теста поверх каждого блина. Если воды больше нет, добавьте еще несколько капель, как делали раньше, и снова накройте крышкой. Готовьте еще 4 минуты.

По истечении этого времени аккуратно переверните блины. Добавьте в кастрюлю еще несколько капель воды, как это было сделано ранее.

Снова накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты. Переложите блины на тарелку и повторите, пока тесто не кончится.

Рекомендуем приготовить пышные блинчики и сразу же их съесть. Хранить их нельзя, потому что они опадут и уже не будут такими вкусными. Вместо экстракта ванили можно использовать тертую цедру лимона или апельсина.

Также вы можете приготовить вкуснейший блинный торт со сливочным кремом.