Тает во рту. Рецепт блинного торта со сливочным кремом
Торт можно приготовить и без долгой возни с тестом. Потребуется лишь испечь несколько шоколадных блинчиков.
Обычно, от приготовления тортов начинающие кулинары отказываются, потому что это очень трудоемкий процесс. Нужно замесить тесто, потом испечь коржи, потом перемазать их кремом и ждать несколько часов, пока торт не пропитается в холодильнике.
Но есть и более простой способ приготовить торт. Для этого потребуется лишь испечь несколько тонких шоколадных блинчиков и сделать очень простой сливочный крем. Рецептом поделилась фуд-блогер, которая пишет под ником Alina FooDee.
Блинный торт со сливочным кремом
Ингредиенты:
Для блинов:
- три яйца;
- щепотка соли;
- сахар — 80 гр;
- сливочное масло — 25 гр;
- теплое молоко — 260 гр;
- мука — 160 гр;
- порошок-какао – 25 гр;
- кипяток — 160 гр.
Для крема:
- сливочный сыр — 250 гр;
- сметана 20% — 150 гр;
- сахарная пудра — 80 гр;
- сливки 33% — 250 гр;
- Ваниль или ванильный сахар.
Для начала нужно испечь блинчики. Для этого разбейте в миску яйца, добавьте щепотку соли, сахар и хорошо перемешайте венчиком. Потом добавьте растопленное сливочное масло, но его спокойно можно заменить и растительным. И влейте молоко. Хорошо перемешайте венчиком.
В отдельной миске смешайте муку и порошок-какао и через сито всыпьте к прочим ингредиентам. Снова перемешайте венчиком и влейте кипяток. И оставьте минут на десять в покое, пока будете готовить крем.
В сливочный сыр добавьте сметану и сливки. Они должны быть холодными, чтобы крем взбился. После добавьте сахарную пудру и ваниль. Перемешайте ложкой, а потом миксером.
И жарьте блинчики с двух сторон, пока тесто не кончится. Перемазывайте их кремом, когда они остынут. Складывайте каждый блинчик, после того, как смажете его кремом напополам, а потом еще раз напополам. Все заготовки раскладывайте отдельно на любой плоской поверхности.
Потом смазывайте сверху кремом и сворачивайте рулетиками: один блинчик в другой, пока у вас не получится этакое поленце из блинчиков, перемазанных кремом. После установите его на тарелку и обложите остальными блинчиками.
Обмотайте торт пленкой. Лучше также использовать кулинарное кольцо, чтобы он не потерял форму. А потом отправьте в холодильник на несколько часов.
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