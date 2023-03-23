Тает во рту. Рецепт блинного торта со сливочным кремом

Торт можно приготовить и без долгой возни с тестом. Потребуется лишь испечь несколько шоколадных блинчиков.

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Обычно, от приготовления тортов начинающие кулинары отказываются, потому что это очень трудоемкий процесс. Нужно замесить тесто, потом испечь коржи, потом перемазать их кремом и ждать несколько часов, пока торт не пропитается в холодильнике.

Но есть и более простой способ приготовить торт. Для этого потребуется лишь испечь несколько тонких шоколадных блинчиков и сделать очень простой сливочный крем. Рецептом поделилась фуд-блогер, которая пишет под ником Alina FooDee.

Блинный торт со сливочным кремом

Ингредиенты:

Для блинов:

три яйца;

щепотка соли;

сахар — 80 гр;

сливочное масло — 25 гр;

теплое молоко — 260 гр;

мука — 160 гр;

порошок-какао – 25 гр;

кипяток — 160 гр.

Для крема:

сливочный сыр — 250 гр;

сметана 20% — 150 гр;

сахарная пудра — 80 гр;

сливки 33% — 250 гр;

Ваниль или ванильный сахар.

Для начала нужно испечь блинчики. Для этого разбейте в миску яйца, добавьте щепотку соли, сахар и хорошо перемешайте венчиком. Потом добавьте растопленное сливочное масло, но его спокойно можно заменить и растительным. И влейте молоко. Хорошо перемешайте венчиком.

В отдельной миске смешайте муку и порошок-какао и через сито всыпьте к прочим ингредиентам. Снова перемешайте венчиком и влейте кипяток. И оставьте минут на десять в покое, пока будете готовить крем.

В сливочный сыр добавьте сметану и сливки. Они должны быть холодными, чтобы крем взбился. После добавьте сахарную пудру и ваниль. Перемешайте ложкой, а потом миксером.

И жарьте блинчики с двух сторон, пока тесто не кончится. Перемазывайте их кремом, когда они остынут. Складывайте каждый блинчик, после того, как смажете его кремом напополам, а потом еще раз напополам. Все заготовки раскладывайте отдельно на любой плоской поверхности.

Потом смазывайте сверху кремом и сворачивайте рулетиками: один блинчик в другой, пока у вас не получится этакое поленце из блинчиков, перемазанных кремом. После установите его на тарелку и обложите остальными блинчиками.

Блинный торт со сливочным кремом Фото: скриншот

Обмотайте торт пленкой. Лучше также использовать кулинарное кольцо, чтобы он не потерял форму. А потом отправьте в холодильник на несколько часов.

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