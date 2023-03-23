Тане в роті. Рецепт млинцевого торта з вершковим кремом

Торт можна приготувати і без довгої метушні з тістом. Потрібно лише спекти декілька шоколадних млинців.

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Зазвичай, від приготування тортів кулінари-початківці відмовляються тому, що це дуже трудомісткий процес. Потрібно замісити тісто, потім спекти коржі, потім перемазати кремом і чекати декілька годин, поки торт не просочиться в холодильнику.

Але є і простіший спосіб приготувати торт. Для цього потрібно лише спекти декілька тонких шоколадних млинців і зробити дуже простий вершковий крем. Рецептом поділилася фуд-блогерка, що пише під ніком Alina FooDee.

Млинцевий торт із вершковим кремом

Інгредієнти:

Для млинців:

три яйця;

дрібка солі;

цукор — 80 г;

вершкове масло — 25 г;

тепле молоко — 260 г;

борошно — 160 г;

какао-порошок – 25 г;

окріп — 160 г.

Для крему:

вершковий сир — 250 г;

сметана 20% — 150 г;

цукрова пудра – 80 г;

вершки 33% — 250 г;

Ваніль або ванільний цукор.

Для початку потрібно спекти млинці. Для цього розбийте в миску яйця, додайте дрібку солі, цукор і добре перемішайте вінчиком. Потім додайте розтоплене вершкове масло, але його можна спокійно замінити рослинним. І влийте молоко. Добре перемішайте вінчиком..

В окремій мисці змішайте борошно і какао-порошок, через сито всипте до інших інгредієнтів. Знову перемішайте вінчиком і влийте окріп. Залиште хвилин на десять у спокої, поки будете готувати крем.

У вершковий сир додайте сметану та вершки. Вони мають бути холодними, щоб крем збився. Після цього додайте цукрову пудру і ваніль. Перемішайте ложкою, а потім міксером.

Смажте млинці з обох боків, поки тісто не скінчиться. Перемащуйте їх кремом, коли вони охолонуть. Складайте кожен млинець, після того, як змажете його кремом, навпіл, а потім ще раз навпіл. Усі заготовки розкладайте окремо на будь-якій плоскій поверхні.

Потім змащуйте зверху кремом і згортайте рулетиками: один млинець в інший, поки у вас не вийде полінце з млинців, перемазаних кремом. Потім викладіть його на тарілку й обкладіть іншими млинцями.

Млинець з вершковим кремом Фото: скріншот

Обмотайте торт плівкою. Краще також використовувати кулінарне кільце, щоб він не втратив форму. А потім відправте в холодильник на декілька годин.

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