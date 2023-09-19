Рассыпчатый рис в духовке: простой способ приготовления

Такой способ приготовления риса позволяет получить блюдо с интересным вкусом идеальной консистенции.

Сварить рассыпчатый рис – задача иногда сложная даже для опытных хозяек. Очень часто рис слипается, потому что некачественный, переваренный, слишком много воды и тому подобное. Как приготовить его так, чтобы он получился с первого раза, рассказали в блоге "Сборник рецептов". Этот способ не требует промывки риса и варки на плите, все получается без лишних хлопот и очень вкусно. Главное – взять правильные ингредиенты и придерживаться пропорций.

Рассыпчатый рис

Ингредиенты:

пропаренный рис – 1 стакан;

вода – 2 стакана;

лимон – 1/2 шт;

розмарин – 2 веточки;

соль;

сливочное масло;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Рис высыпать в форму для запекания и залить водой. В центр положить половинку лимона срезом вверх, веточки розмарина, соль, добавить кусочки масла и чеснок. При желании можно добавить специи по своему вкусу.

Форму закрыть фольгой и зафиксировать ее по краям.

Отправить форму с рисом в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 30-40 минут. Если вы не уверены в эффективности духовки, можно подержать чуть дольше.

Ранее Фокус писал, как правильно сварить рис для суши.