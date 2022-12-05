Главный секрет успеха: как правильно сварить рис для суши

Правильно сваренный рис – одно из главных условий вкусных суши.

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Суши завоевывают все большую популярность среди украинцев, и сегодня уже никого не удивишь домашним приготовлением этого блюда. Благо, в супермаркетах есть полки со всем необходимым для этого. Однако многие, кто пробует готовить сушит дома, жалуются на то, что не всегда получается сварить такой рис, как необходимо. Он либо слипается, либо выходит совершенно не таким, как в роллах из суши-баров. Блогер Виктория на своей страничке cook_with_me_at_home в Instagram раскрыла секреты приготовления идеального риса для суши.

Ингредиенты на 9 роллов:

Рис – 430 гр;

Вода – 585 мл;

Рисовый уксус – 130 мл;

Сахар – 58 гр;

Соль – 1 ч. л;

Листы нори – 5 шт.

Способ приготовления:

Рис промыть в холодной технической воде, меняя воду до того момента, пока она не станет прозрачной. Это – примерно семь раз. Высыпать рис в кастрюлю и залить холодной водой так, чтобы 3 см воды было сверху над уровнем риса. Оставить на 30 мин. Еще раз хорошо промыть. Промытый рис высыпать в кастрюлю и добавить питьевую воду. Накрыть крышкой и поставить на наибольший огонь. Когда закипит, свернуть огонь на минимум и варить 20 мин. Выключить огонь и, не открывая крышку, оставить на 15 мин.

Пока он настаивается под крышкой, необходимо приготовить заправку.

Уксус смешать с сахаром и солью. Вымешать до растворения и однородности. В горячий рис равномерно сверху вылить заправку и деревянной лопаткой режущими аккуратными движениями распределить ее по рису.

Суши формировать из теплого риса.

Листы норы разрезать пополам. Это количество риса рассчитано на девять роллов из таких половинок.

Порядок выкладки продуктов в зависимости от вида суши:

Филадельфия (рис наружу): верх – семга слабосоленая, середина – сыр "Филадельфия", зеленый лук;

Калифорния (рис наружу): верх — икра летучей рыбы, середина — крабовое мясо или креветка, огурец, авокадо, полоска майонеза;

Тонно (рис наружу): верх – черный кунжут, середина – тунец консервированный измельченный, огурец, зеленый лук, полоска майонеза;

Традиционные (рис внутрь): васаби, огурец, копченый лосось или угорь.

Напомним, как приготовить суши-торт по рецепту Валерии Велигуры.