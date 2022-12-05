Головний секрет успіху: як правильно зварити рис для суші

Правильно зварений рис — одна з головних умов смачної суші.

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Суші здобувають дедалі більшу популярність серед українців, і сьогодні вже нікого не здивуєш домашнім приготуванням цієї страви. Добре, що в супермаркетах є полиці з усім необхідним для цього. Однак багато, хто пробує готувати суші вдома, скаржаться на те, що не завжди виходить зварити такий рис, як необхідно. Він або злипається, або виходить зовсім не таким, як у ролах з суші-барів. Блогерка Вікторія на своїй сторінці cook_with_me_at_home в Instagram розкрила секрети приготування ідеального рису для суші.

Інгредієнти на 9 ролів:

Рис – 430 г;

Вода – 585 мл;

Рисовий оцет – 130 мл;

Цукор – 58 г;

Сіль – 1 ч. л;

Листи норі – 5 шт.

Спосіб приготування:

Рис промити в холодній технічній воді, змінюючи воду доти, доки вона не стане прозорою. Це — приблизно сім разів. Висипати рис у каструлю та залити холодною водою так, щоб 3 см води було зверху над рівнем рису. Залишити на 30 хв. Ще раз добре промити. Промитий рис висипати в каструлю та додати питну воду. Накрити кришкою та поставити на найбільший вогонь. Коли закипить, згорнути вогонь мінімум і варити 20 хв. Вимкнути вогонь і, не відкриваючи кришку, залишити на 15 хв.

Поки він настоюється під кришкою, потрібно приготувати заправку.

Оцет змішати з цукром та сіллю. Вимішати до розчинення та однорідності. У гарячий рис рівномірно зверху вилити заправку і дерев'яною лопаткою різальними акуратними рухами розподілити її по рису.

Суші формують з теплого рису.

Листи нори розрізати навпіл. Ця кількість рису розрахована на дев'ять ролів з таких половинок.

Порядок викладання продуктів залежно від виду суші:

Філадельфія (рис назовні): верх — сьомга слабосолона, середина — сир "Філадельфія", зелена цибуля;

Каліфорнія (рис назовні): верх — ікра леткої риби, середина — крабове м'ясо або креветка, огірок, авокадо, смужка майонезу;

Тонно (рис назовні): верх — чорний кунжут, середина — консервований тунець подрібнений, огірок, зелена цибуля, смужка майонезу;

Традиційні (рис всередину): васабі, огірок, копчений лосось чи вугор.

Нагадаємо, як приготувати суші-торт за рецептом Валерії Велігури.