Коли немає часу на роли. Як швидко приготувати суші-торт

Головна умова під час приготування такої страви — добре утрамбовувати кожен шар.

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Суші в останні роки стали не менш популярними, ніж піца або гамбургери, і їх успішно готують у домашніх умовах. Добре, що в супермаркетах можна купити всі необхідні інгредієнти та пристосування для цього. Для тих же, хто не має часу чи бажання возитися з ролами, кулінарна блогерка Валерія Велігура пропонує перевірений рецепт суші-торта, який виходить таким же смачним, але його приготування забере набагато менше часу і нервів.

Суші-торт

Складові:

Рис для суші — 150 г;

Вода — 165 мл.

Слабосолоний лосось — 300 г;

Вершковий сир — 300 г;

Норі — 3 листи;

Огірки свіжі — 100 г;

Авокадо — 1 шт.;

Кунжут.

Для заправки:

Яблучний/рисовий оцет — 25 мл;

Цукор — 1 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Рис кілька разів добре промити доти, доки вода не буде прозорою. Залити чистою водою та довести до кипіння, після чого зменшити вогонь до мінімуму та варити 15 хвилин під кришкою. Потім вогонь вимкнути і нехай рис постоїть на плиті під кришкою ще 15 хвилин.

Інгредієнти для заправки перемішати і вилити в рис, туди ж порізати норі. Все знову добре перемішати.

Форму, в якій готуватиметься торт, застелити харчовою плівкою так, щоб її краї звисали.

Далі викласти інгредієнти шарами в такій послідовності:

Лосось;

Вершковий сир;

Огірок;

Рис із норі;

Вершковий сир:

Лосось;

Авокадо.

Кожен шар потрібно добре втрамбувати, щоб потім під час розрізання торт не розвалювався. Зверху посипати кунжутом.

Коли всі шари укладені та утрамбовані, загорнути краї харчової плівки та відправити суші-торт у холодильник мінімум на пів години.

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