Когда нет времени на роллы. Как быстро приготовить суши-торт
Главное условие при приготовлении такого блюда – хорошо утрамбовывать каждый слой.
Суши в последние годы стали не менее популярными, чем пицца или гамбургеры, и их с успехом готовят в домашних условиях. Благо, в супермаркетах можно купить все необходимые ингредиенты и приспособления для этого. Для тех же, у кого нет времени или желания возиться с роллами, кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает проверенный рецепт суши-торта, который получается таким же вкусным, но его приготовление заберет куда меньше времени и нервов.
Суши-торт
Ингредиенты:
- Рис для суши – 150 гр;
- Вода – 165 мл.
- Слабосоленый лосось – 300 гр;
- Сливочный сыр – 300 гр;
- Нори – 3 листа;
- Огурцы свежие – 100 гр;
- Авокадо – 1 шт;
- Кунжут.
Для заправки:
- Яблочный/рисовый уксус – 25 мл;
- Сахар – 1 ст. л;
- Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Рис несколько раз хорошо промыть до тех пор, пока вода не будет прозрачной. Залить чистой водой и довести до кипения, после чего убавить огонь до минимума и варить 15 минут под крышкой. Затем огонь выключить, и пусть рис постоит на плите под крышкой еще 15 минут.
Ингредиенты для заправки все перемешать и вылить в рис, туда же порезать нори. Все снова хорошо перемешать.
Форму, в которой будет готовиться торт, застелить пищевой пленкой так, чтобы ее края свисали.
Далее выложить ингредиенты слоями в следующей последовательности:
- Лосось;
- Сливочный сыр;
- Огурец;
- Рис с нори;
- Сливочный сыр:
- Лосось;
- Авокадо.
Каждый слой нужно хорошо утрамбовывать, чтобы потом при разрезании торт не разваливался. Сверху посыпать кунжутом.
Когда все слоя уложены и утрамбованы, завернуть края пищевой пленки и отправить суши-торт в холодильник минимум на полчаса.
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