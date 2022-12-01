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Стиль жизни

Когда нет времени на роллы. Как быстро приготовить суши-торт

суши-торт
Фото: Valeriia Veligura/Instagram | Суши-торт не уступает по вкусу классическим роллам

Главное условие при приготовлении такого блюда – хорошо утрамбовывать каждый слой.

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Суши в последние годы стали не менее популярными, чем пицца или гамбургеры, и их с успехом готовят в домашних условиях. Благо, в супермаркетах можно купить все необходимые ингредиенты и приспособления для этого. Для тех же, у кого нет времени или желания возиться с роллами, кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает проверенный рецепт суши-торта, который получается таким же вкусным, но его приготовление заберет куда меньше времени и нервов.

Суши-торт

Ингредиенты:

  • Рис для суши – 150 гр;
  • Вода – 165 мл.
  • Слабосоленый лосось – 300 гр;
  • Сливочный сыр – 300 гр;
  • Нори – 3 листа;
  • Огурцы свежие – 100 гр;
  • Авокадо – 1 шт;
  • Кунжут.

Для заправки:

  • Яблочный/рисовый уксус – 25 мл;
  • Сахар – 1 ст. л;
  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Рис несколько раз хорошо промыть до тех пор, пока вода не будет прозрачной. Залить чистой водой и довести до кипения, после чего убавить огонь до минимума и варить 15 минут под крышкой. Затем огонь выключить, и пусть рис постоит на плите под крышкой еще 15 минут.

Ингредиенты для заправки все перемешать и вылить в рис, туда же порезать нори. Все снова хорошо перемешать.

Форму, в которой будет готовиться торт, застелить пищевой пленкой так, чтобы ее края свисали.

Далее выложить ингредиенты слоями в следующей последовательности:

  • Лосось;
  • Сливочный сыр;
  • Огурец;
  • Рис с нори;
  • Сливочный сыр:
  • Лосось;
  • Авокадо.

Каждый слой нужно хорошо утрамбовывать, чтобы потом при разрезании торт не разваливался. Сверху посыпать кунжутом.

Когда все слоя уложены и утрамбованы, завернуть края пищевой пленки и отправить суши-торт в холодильник минимум на полчаса.

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