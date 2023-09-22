Овощной салат на зиму: очень простой рецепт популярной заготовки
Главное условие приготовления этого салата – делать все в соответствии с рецептом и придерживаться указанного количества ингредиентов.
Овощных салатов на зиму много не бывает. Такие заготовки позволяют собрать в одной баночке сразу несколько овощей, а такое разнообразие очень пригодится зимой. Сегодня предлагаем вам приготовить салат на зиму по рецепту из блога "Домашняя консервация". Он не только вкусный, но и практически никогда не взрывается. Главное – соблюдать все правила приготовления и использовать ровно столько ингредиентов, сколько указано в рецепте. Это касается не только овощей, но и соли с сахаром.
Овощной салат
Ингредиенты:
- лук – 0,5 кг;
- морковь – 0,5 кг;
- баклажаны – 1 кг;
- перец сладкий – 1 кг;
- помидоры – 2 кг;
- сахар – 1 ст. л;
- соль – 1 ст. л;
- уксус (6%-9%) – 100 мл;
- растительное масло – 200 гр.
Способ приготовления:
Все овощи помыть и почистить. Нарезать их для салата лучше крупными кусками. Так, морковь и лук нарезать толстыми кольцами, баклажаны – толстыми полукольцами, помидоры – дольками.
Сложить в кастрюлю с толстым дном овощи слоями: морковь, лук, баклажаны, а сверху – дольки помидоров, влить растительное масло и уксус. Все довести до кипения и, не помешивая, на малом огне кипятить 35-40 минут.
Горячий салат разложить аккуратно по чистым стерилизованным банкам и сразу же закатать.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Зимняя сказка".