Сладкое лакомство к чаю: рецепт яблочного печенья

Яблоки всегда были бесспорным главным героем многих домашних сладостей и пора испечь с ними вкусное печенье.

Хрустящая и сочная мякоть яблок делает их идеальными для подслащивания пирогов, тортов и печенья. В этом рецепте нет сливочного масла, и тесто получается рассыпчатым и нежным. Это необычное тесто предлагается в качестве альтернативы обычному песочному тесту, его приготовить еще проще и быстрее. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Яблочное печенье

Ингредиенты:

яблоки 260 г;

мука 160 г;

оливковое масло 50 г;

разрыхлитель для тортов 5 г;

яйца (1 среднее) 55 г;

сахар 30 г;

акациевый мед (или любой жидкий) 15 г;

лимонная цедра;

сахарная пудра.

Чтобы приготовить яблочное печенье, сначала вымойте яблоки, затем удалите сердцевину и нарежьте 130 грамм мелкими кубиками. Остальные 130 грамм яблок нарежьте более крупными кусочками и поместите в высокий стакан миксера, влейте масло, добавьте мед и перемешайте все до получения однородной смеси. Всыпьте муку и разрыхлитель, добавьте сахар и вбейте яйцо. Перемешайте тесто ложкой, а потом вмешайте нарезанное кубиками яблоко.

Приправьте смесь цедрой лимона и еще раз перемешайте. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите ложкой горки теста размером с грецкий орех.

Щедро посыпьте печенья сахарной пудрой и готовьте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Достаньте яблочное печенье из духовки и дайте ему остыть, прежде, чем попробовать.

Хранить яблочное печенье можно пару дней в плотно закрытой банке.

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