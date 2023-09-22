Сладкое лакомство к чаю: рецепт яблочного печенья
Яблоки всегда были бесспорным главным героем многих домашних сладостей и пора испечь с ними вкусное печенье.
Хрустящая и сочная мякоть яблок делает их идеальными для подслащивания пирогов, тортов и печенья. В этом рецепте нет сливочного масла, и тесто получается рассыпчатым и нежным. Это необычное тесто предлагается в качестве альтернативы обычному песочному тесту, его приготовить еще проще и быстрее. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Яблочное печенье
Ингредиенты:
- яблоки 260 г;
- мука 160 г;
- оливковое масло 50 г;
- разрыхлитель для тортов 5 г;
- яйца (1 среднее) 55 г;
- сахар 30 г;
- акациевый мед (или любой жидкий) 15 г;
- лимонная цедра;
- сахарная пудра.
Чтобы приготовить яблочное печенье, сначала вымойте яблоки, затем удалите сердцевину и нарежьте 130 грамм мелкими кубиками. Остальные 130 грамм яблок нарежьте более крупными кусочками и поместите в высокий стакан миксера, влейте масло, добавьте мед и перемешайте все до получения однородной смеси. Всыпьте муку и разрыхлитель, добавьте сахар и вбейте яйцо. Перемешайте тесто ложкой, а потом вмешайте нарезанное кубиками яблоко.
Приправьте смесь цедрой лимона и еще раз перемешайте. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите ложкой горки теста размером с грецкий орех.
Щедро посыпьте печенья сахарной пудрой и готовьте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Достаньте яблочное печенье из духовки и дайте ему остыть, прежде, чем попробовать.
Хранить яблочное печенье можно пару дней в плотно закрытой банке.
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