Париж-Брест: как приготовить оригинальный торт, названный в честь велогонки

Торт "Париж-Брест" был придуман 132 года назад и популярен до сих пор.

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"Париж-Брест" — десерт из заварного теста, который был приготовлен в 1891 году для велогонки Париж-Брест-Париж, ставшей теперь любительской гонкой. Форма самого десерта напоминает велосипедное колесо: это большой пончик, украшенный миндальными лепестками и наполненный восхитительным шоколадным кремом джандуя.

"Париж-Брест" допускает различные вариации, как по форме, так и по наполнению: он также превосходен, например, со взбитыми сливками и клубникой или с начинкой из муссового крема, шантильи или заварного крема. Рецептом поделились Giallo Zafferano.

Торт "Париж-Брест"

Ингредиенты:

Для теста:

вода 200 мл;

мука 125 г;

сливочное масло 80 г;

три яйца;

сахар 1 ч. л.;

соль.

Для крема:

темный шоколад 800 г;

свежие жидкие сливки 600 мл;

Для украшения:

одно яйцо;

миндальные хлопья.

Приготовление торта "Париж-Брест" начнем с теста: в сотейник наливаем воду, добавляем сливочное масло, сахар и щепотку соли. Включите слабый огонь и перемешайте деревянной ложкой, чтобы масло растопилось. Доведите смесь до кипения, а затем добавьте муку, просеяв ее к прочим ингредиентам.

Перемешайте, чтобы избежать образования комочков. Когда смесь загустеет, продолжайте готовить тесто на очень слабом огне, пока оно не станет легко отделяться от стенок. В этот момент выключайте огонь. Переложите тесто в чашу планетарного миксера, или перемешивайте обычным миксером в миске.

Добавляйте по одному яйцу за раз, ожидая пока вмешается предыдущее. И продолжайте взбивать.

У вас должно получиться густое, гладкое и однородное тесто. Вылейте смесь в кондитерский мешок без насадки и отрежьте кончик, чтобы получить диаметр примерно 2 см. Застелите противень бумагой для выпечки и карандашом нарисуйте круг диаметром примерно 20-22 см С помощью кондитерского мешка сделайте 3 круга: два концентрических – один внутри другого, а третий круг поверх этих двух.

Смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте нарезанным миндалем. Готовьте "Париж-Брест" в разогретой духовке при температуре 140–150 градусов примерно 1 час.

Пока основа в духовке, займитесь начинкой: крупно нарежьте шоколад, нагрейте жидкие сливки в кастрюле и, когда они закипят, добавьте шоколад.

Перемешать венчиком, чтобы он растворился полностью. Дайте сливкам загустеть на слабом огне, затем переложите их в миску, которую вы поставили в другую миску большего размера, наполненную льдом, чтобы быстро охладить их, не теряя консистенции. Чтобы добавить в крем больше воздуха и сделать его мягче, можно взбить его электрическим венчиком.

Когда крем будет готов, если вы не используете его сразу, вы можете хранить крем в миске с пищевой пленкой и еще раз взбить его перед использованием. Когда "Париж-Брест" будет готов, выключите духовку, и дайте основе остыть в выключенной и приоткрытой духовке до полного остывания. Когда пирог полностью остынет сверху и снизу, переложите его на разделочную доску и разрежьте вдоль, чтобы у вас получилось два бублика.

Наполните "Париж-Брест" кремом с помощью кондитерского мешка с насадкой-звездочкой. Накройте сверху и вам торт готов.

Если вы не любите миндаль, даже немного сахарной пудры украсит ваш Париж-Брест.

Также вы можете приготовить вкусный бисквит на воде. Отличную основу для ваших тортов.