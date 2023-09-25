Пикантное блюдо по простому рецепту: как приготовить кисло-сладкий салат с курицей и перцем
Кисло-сладкий салат с курицей и перцем — это быстрый и простой рецепт красочного и вкусного летнего салата.
Кисло-сладкий салат с курицей и перцем — это универсальное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина в компании друзей. Особую нотку придает по-настоящему вкусная приправа: вкусный соус с горчицей, маслом и каперсами. И эту заправку можно использовать и для других салатов, или просто для запеченной птицы, или рыбы. Вкусным рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Кисло-сладкий салат с курицей и перцем
Ингредиенты:
- 1 целая куриная грудка;
- 300 г кисло-сладкого цветного перца;
- 1/2 стакана белого сухого вина;
- Для соуса:
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки сладкой горчицы;
- 2 столовые ложки каперсов;
- белый уксус;
- соль.
Приготовить этот кисло-сладкий салат с курицей и перцем очень просто. В кастрюле нагрейте пол-литра подсоленной воды с вином, доведите до кипения разделенную надвое куриную грудку и варите 15 минут. А пока займитесь кисло-сладким перцем.
Тщательно вымойте и обсушите перец. Нарежьте длинными ломтиками и обжарьте на сковороде с маслом и солью. Когда перец будет почти готов, добавьте сахар и подождите, пока перец карамелизируется, а затем добавьте уксус. Дать ему испариться и добавьте нарезанную свежую петрушку.
Приготовьте соус: в миске эмульгируйте масло с горчицей, хорошо осушенными каперсами, щепоткой соли и небольшим количеством белого уксуса.
Слейте воду с куриной грудки, разрежьте ее на ломтики и выложите в салатник или сервировочное блюдо. Заправьте половиной приготовленного соуса.
Добавьте нарезанный перец, перемешайте и приправьте, медленно вливая оставшийся соус. Кисло-сладкий салат с курицей и перцем готов.
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