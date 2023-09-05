Сытное и вкусное блюдо на ужин: рецепт шведского картофельного салата

Это популярный в северных странах Европы салат, где в него везде добавляют особенные ингредиенты.

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С той поры как картофель стал важной частью рациона европейцев, с ним готовят салаты, пироги и оладьи. И сытные картофельные салаты особенно полюбились в Германии и Швеции.

Этот салат обычно готовят с маринованными огурчиками и сушеными помидорами, которые дополняют свежими томатами. Словом это простой, но очень вкусный салат с пикантным вкусом, который точно нужно попробовать. Рецептом поделились на сайте Misya.

Шведский картофельный салат

Ингредиенты:

2 кг картофеля;

1 луковица;

150 г сушеных помидоров;

15 помидоров черри;

1 столовая ложка горчицы;

1 столовая ложка майонеза;

2 столовые ложки растительного масла;

соль, перец.

Отварите картофель в мундире. Это займет около 30 минут, главное, выбирайте такой сорт картофеля, который не разваривается.

Дайте картофелю остыть, очистите его и нарежьте кубиками.

Лук, помидоры черри и сушеные помидоры нарежьте небольшими кусочками и положите в миску.

Добавьте нарезанный кубиками картофель.

Все хорошо перемешайте.

В миске приготовьте соус из горчицы, майонеза, масла, соли и перца.

Хорошо перемешайте, добавьте соус в картофельный салат и осторожно перемешайте, чтоб кусочки картофеля не развалились.

Перед подачей поставьте картофельный салат в холодильник на 1 час.

Если любите картофельные салаты, то попробуйте приготовить старомодный салат с картошкой, который любят готовить по всей Европе.