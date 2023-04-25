Старомодный картофельный салат: настоящий вкус детства

Если вы хотите попробовать настоящий домашний картофельный салат, как у мамы или бабушки, то вам понравится этот рецепт.

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Картофельный салат — это классическое блюдо, которое подходит для любого случая. Он идеально сочетается с грилем, сэндвичами или просто как самостоятельная закуска. Картофельный салат можно приготовить по-разному, в зависимости от ваших предпочтений и доступных продуктов.

Этот рецепт картофельного салата от Фокуса — простой и вкусный. Он содержит немного майонеза, горчицы, уксуса и сахара для придания пикантности и сладости. А еще в нем есть яйца, которые делают его более сытным и питательным. Этот картофельный салат лучше всего готовить заранее и давать ему настояться в холодильнике несколько часов или даже на ночь. Так он будет еще более ароматным и сочным.

Старомодный картофельный салат

Ингредиенты:

2 кг картофеля

6 яиц

1 стакан майонеза

2 ст.л. горчицы

2 ст.л. уксуса

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1/4 ч.л. черного перца

1/4 стакана рубленого лука

1/4 стакана рубленого сельдерея

1/4 стакана рубленых огурчиков

Перед приготовлением тщательно помойте картофель и поставьте его в большую кастрюлю с подсоленной водой. Доведите до кипения и варите до мягкости, около 20 минут. Остудите картофель под холодной водой и почистите его от кожуры. Нарежьте картофель на небольшие кусочки и переложите в большую миску.

Положите яйца в небольшую кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Снимите с огня и оставьте яйца в горячей воде на 15 минут. Остудите яйца под холодной водой и почистите их от скорлупы. Нарежьте яйца на небольшие кусочки и добавьте в миску с картофелем.

В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец. Перемешайте хорошо, чтобы получилась однородная масса.

Добавьте лук, сельдерей и огурчики в миску с картофелем и яйцами. Перемешайте осторожно, чтобы не раздавить картофель.

Залейте салат соусом и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.

Переложите салат в подходящую посуду и накройте пленкой. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы салат пропитался.

Подавайте картофельный салат холодным или при комнатной температуре. Ваш картофельный салат готов! А еще вместе с ним стоит попробовать приготовить салат из тунца, авокадо, огурца и сельдерея – это море витаминов.