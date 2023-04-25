Старомодный картофельный салат: настоящий вкус детства
Если вы хотите попробовать настоящий домашний картофельный салат, как у мамы или бабушки, то вам понравится этот рецепт.
Картофельный салат — это классическое блюдо, которое подходит для любого случая. Он идеально сочетается с грилем, сэндвичами или просто как самостоятельная закуска. Картофельный салат можно приготовить по-разному, в зависимости от ваших предпочтений и доступных продуктов.
Этот рецепт картофельного салата от Фокуса — простой и вкусный. Он содержит немного майонеза, горчицы, уксуса и сахара для придания пикантности и сладости. А еще в нем есть яйца, которые делают его более сытным и питательным. Этот картофельный салат лучше всего готовить заранее и давать ему настояться в холодильнике несколько часов или даже на ночь. Так он будет еще более ароматным и сочным.
Старомодный картофельный салат
Ингредиенты:
- 2 кг картофеля
- 6 яиц
- 1 стакан майонеза
- 2 ст.л. горчицы
- 2 ст.л. уксуса
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. черного перца
- 1/4 стакана рубленого лука
- 1/4 стакана рубленого сельдерея
- 1/4 стакана рубленых огурчиков
Перед приготовлением тщательно помойте картофель и поставьте его в большую кастрюлю с подсоленной водой. Доведите до кипения и варите до мягкости, около 20 минут. Остудите картофель под холодной водой и почистите его от кожуры. Нарежьте картофель на небольшие кусочки и переложите в большую миску.
Положите яйца в небольшую кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Снимите с огня и оставьте яйца в горячей воде на 15 минут. Остудите яйца под холодной водой и почистите их от скорлупы. Нарежьте яйца на небольшие кусочки и добавьте в миску с картофелем.
В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец. Перемешайте хорошо, чтобы получилась однородная масса.
Добавьте лук, сельдерей и огурчики в миску с картофелем и яйцами. Перемешайте осторожно, чтобы не раздавить картофель.
Залейте салат соусом и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
Переложите салат в подходящую посуду и накройте пленкой. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы салат пропитался.
Подавайте картофельный салат холодным или при комнатной температуре. Ваш картофельный салат готов! А еще вместе с ним стоит попробовать приготовить салат из тунца, авокадо, огурца и сельдерея – это море витаминов.