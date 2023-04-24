Источник витаминов. Рецепт салата из тунца, авокадо, огурца и сельдерея

Консервированный тунец отлично сочетается с овощами.

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Этот салат — отличный вариант для легкого и сытного обеда или ужина. Он содержит много белка, здоровых жиров и витаминов.

Авокадо придает салату нежность и кремовую текстуру, а огурец и сельдерей — свежесть. Тунец идеально сочетается с лимонным соком и оливковым маслом. Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к хлебу или тостам. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с тунцом, авокадо и огурцом

Ингредиенты:

1 авокадо;

1 огурец;

½ черешка сельдерея;

¼ красной луковицы;

100 г консервированного тунца;

несколько веточек петрушки или кинзы;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль, молотый черный перец.

Нарежьте авокадо и огурец средними кусочками, а сельдерей и лук нарежьте помельче.

Добавьте консервированный тунец, рубленую зелень, масло, лимонный сок, соль и перец.

Слегка помните вилкой авокадо и перемешайте салат.

Выложите салат на тарелку или в салатницу и наслаждайтесь!

Также из консервированного тунца можно приготовить простую намазку, добавив к рыбе немного майонеза, дижонской горчицы, чуть сахара и соли. Получится вкусная рыбная паста для бутербродов.

Из консервированного тунца можно приготовить и отличный яичный пирог с овощами.