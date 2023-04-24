Источник витаминов. Рецепт салата из тунца, авокадо, огурца и сельдерея
Консервированный тунец отлично сочетается с овощами.
Этот салат — отличный вариант для легкого и сытного обеда или ужина. Он содержит много белка, здоровых жиров и витаминов.
Авокадо придает салату нежность и кремовую текстуру, а огурец и сельдерей — свежесть. Тунец идеально сочетается с лимонным соком и оливковым маслом. Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к хлебу или тостам. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с тунцом, авокадо и огурцом
Ингредиенты:
- 1 авокадо;
- 1 огурец;
- ½ черешка сельдерея;
- ¼ красной луковицы;
- 100 г консервированного тунца;
- несколько веточек петрушки или кинзы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- соль, молотый черный перец.
Нарежьте авокадо и огурец средними кусочками, а сельдерей и лук нарежьте помельче.
Добавьте консервированный тунец, рубленую зелень, масло, лимонный сок, соль и перец.
Слегка помните вилкой авокадо и перемешайте салат.
Выложите салат на тарелку или в салатницу и наслаждайтесь!
Также из консервированного тунца можно приготовить простую намазку, добавив к рыбе немного майонеза, дижонской горчицы, чуть сахара и соли. Получится вкусная рыбная паста для бутербродов.
Из консервированного тунца можно приготовить и отличный яичный пирог с овощами.