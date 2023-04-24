Джерело вітамінів. Рецепт салату з тунця, авокадо, огірка та селери

Консервований тунець чудово поєднується з овочами.

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Цей салат – відмінний варіант для легкого та ситного обіду чи вечері. Він містить багато білка, здорових жирів та вітамінів.

Авокадо надає салату ніжність та кремову текстуру, а огірок та селеру – свіжість. Тунець ідеально поєднується з лимонним соком та оливковою олією. Цей салат можна подавати як самостійну страву або як гарнір до хліба чи тостів. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат з тунцем, авокадо та огірком

Інгредієнти:

1 авокадо;

1 огірок;

½ черешкової селери;

¼ червоної цибулини;

100 г консервованого тунця;

кілька гілочок петрушки чи кінзи;

1 столова ложка оливкової олії;

1 столова ложка лимонного соку;

сіль, мелений чорний перець.

Наріжте авокадо та огірок середніми шматочками, а селеру і цибулю наріжте дрібніше.

Додайте консервований тунець, нарізану зелень, олію, лимонний сік, сіль та перець.

Злегка помніть вилкою авокадо та перемішайте салат.

Викладіть салат на тарілку або салатницю і насолоджуйтесь!

Також з консервованого тунця можна приготувати просту намазку, додавши до риби трохи майонезу, діжонської гірчиці, цукру і солі. Вийде смачна рибна паста для бутербродів.

З консервованого тунця можна приготувати відмінний яєчний пиріг з овочами.