Джерело вітамінів. Рецепт салату з тунця, авокадо, огірка та селери
Консервований тунець чудово поєднується з овочами.
Цей салат – відмінний варіант для легкого та ситного обіду чи вечері. Він містить багато білка, здорових жирів та вітамінів.
Авокадо надає салату ніжність та кремову текстуру, а огірок та селеру – свіжість. Тунець ідеально поєднується з лимонним соком та оливковою олією. Цей салат можна подавати як самостійну страву або як гарнір до хліба чи тостів. Фокус розкаже, як його приготувати.
Салат з тунцем, авокадо та огірком
Інгредієнти:
- 1 авокадо;
- 1 огірок;
- ½ черешкової селери;
- ¼ червоної цибулини;
- 100 г консервованого тунця;
- кілька гілочок петрушки чи кінзи;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- сіль, мелений чорний перець.
Наріжте авокадо та огірок середніми шматочками, а селеру і цибулю наріжте дрібніше.
Додайте консервований тунець, нарізану зелень, олію, лимонний сік, сіль та перець.
Злегка помніть вилкою авокадо та перемішайте салат.
Викладіть салат на тарілку або салатницю і насолоджуйтесь!
Також з консервованого тунця можна приготувати просту намазку, додавши до риби трохи майонезу, діжонської гірчиці, цукру і солі. Вийде смачна рибна паста для бутербродів.
З консервованого тунця можна приготувати відмінний яєчний пиріг з овочами.