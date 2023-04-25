Старомодний картопляний салат: справжній смак дитинства

Якщо ви хочете скуштувати справжній домашній картопляний салат, як у мами чи бабусі, то вам сподобається цей рецепт.

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Картопляний салат — це класична страва, яка підходить для будь-якого випадку. Він ідеально поєднується з грилем, бутербродами або просто як самостійна закуска. Картопляний салат можна приготувати по-різному, залежно від ваших уподобань і доступних продуктів.

Цей рецепт картопляного салату від Фокуса — простий і смачний. Він містить трохи майонезу, гірчиці, оцту й цукру для надання пікантності й солодкості. А ще в ньому є яйця, які роблять його більш ситним і поживним. Цей картопляний салат краще готувати заздалегідь і давати йому настоятися в холодильнику кілька годин або навіть ніч. Так він буде ще більш ароматним і соковитим.

Старомодний картопляний салат

Інгредієнти:

2 кг картоплі

6 яєць

1 склянка майонезу

2 ст. л. гірчиці

2 ст. л. оцту

2 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

1/4 склянки рубаної цибулі

1/4 склянки рубаної селери

1/4 склянки рубаних огірків

Перед приготуванням ретельно помийте картоплю та поставте її у велику каструлю з підсоленою водою. Доведіть до кипіння та варіть до м'якості близько 20 хвилин. Остудіть картоплю під холодною водою і очистьте її від шкірки. Наріжте картоплю на невеликі шматочки та перекладіть у велику миску.

Покладіть яйця в невелику каструлю з холодною водою і доведіть до кипіння. Зніміть із вогню та залиште яйця в гарячій воді на 15 хвилин. Треба буде остудити яйця під холодною водою та почистити їх від шкаралупи. Наріжте яйця на невеликі шматочки й додайте їх у миску з картоплею.

У невеликій мисці змішайте майонез, гірчицю, оцет, цукор, сіль і перець. Перемішайте добре, щоб вийшла однорідна маса.

Додайте цибулю, селеру та огірочки в миску з картоплею і яйцями. Перемішайте обережно, щоб не розчавити картоплю.

Залийте салат соусом і добре перемішайте, щоб усі інгредієнти були вкриті соусом.

Перекладіть салат у відповідний посуд і накрийте плівкою. Поставте в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб салат просочився.

Подавайте картопляний салат холодним або за кімнатної температури. Ваш картопляний салат готовий!

А ще разом із ним варто спробувати приготувати салат із тунця, авокадо, огірка та селери — це море вітамінів.