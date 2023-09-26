Сладкий перец, маринованный целиком: как приготовить вкусную закуску на зиму
Обычно перец маринуют дольками и это очень вкусно, но маринованный целиком – он становится еще вкуснее.
Вкусные маринованные овощи зимой станут прекрасной закуской и дополнят ваш ужин. Если все стандартные рецепты вы уже испробовали, попробуйте замариновать перцы целиком.
Выбирайте плотные и спелые перцы. Лучше быть красные – они эффектней смотрятся, но на вкус это никак не повлияет. Фокус расскажет, как приготовить эту вкусную заготовку.
Маринованный целиком сладкий перец
Ингредиенты на две банки объемом 2 литра:
- перец болгарский — 12-14 штук;
- перец острый — по вкусу;
- укроп — 2-3 зонтика;
- вода — 3 литра;
- соль — 60 г — 2 столовые ложки с небольшой горкой;
- сахар — 60 г — 4 столовые ложки без горки;
- уксус 70% в каждую банку по 1 чайной ложке.
Сначала надо подготовить банки: моем их тщательно, и обсушиваем на полотенце.
Перцы берем плотные и сочные. Их надо тщательно помыть, особенно у плодоножки, потому что мариновать мы их будем целиком. Так что вооружитесь щеточкой. Проколите перцы вилкой, чтобы и вовнутрь попал маринад.
В воду добавляем соль и сахар, доводим до кипения.
После закипания опускаем в кипяток перец, бланшируем поворачивая 3 минуты. Главное, чтобы он оставался плотным и упругим, так что не переварите. Если используете острых перчик, то и его бланшируйте в кипятке пару минут, а потом уложите на дно банок.
На дно банок уложите зонтики укропа, положите перцы, залейте горячим маринадом. После в каждую банку влейте уксус и плотно закатайте крышки.
Переверните банки и оставьте остывать под полотенцем. Храните в темном и прохладном месте.
Если любите вкусные овощи в маринаде, попробуйте приготовить маринованные огурчики.